Estas son las nuevas cuantías para las pensiones no contributivas hasta fin de año

Si eres una de las 400.000 personas que cobran una pensión no contributiva en España, quizás te interese saber que cobrarás 60 euros extra al mes y 360 euros a final de año hasta el 31 de diciembre. El motivo de este incremento es la aprobación por parte del Gobierno, durante el consejo de ministros extraordinario del pasado fin de semana, de una subida del 15% en la cuantía de esta prestación económica.

La nueva medida está incluida el nuevo decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado por el Ejecutivo. Con este incremento, el Gobierno se propone lograr que las personas que perciben esta prestación económica no pierdan su poder adquisitivo a causa de la subida de los precios.

Pensión no contributiva

Se trata de una prestación económica concedida por el Estado a las personas que no han cotizado el periodo suficiente o no cumplen los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva, y además, no disponen de los recursos suficientes para subsistir de forma autónoma.

Para solicitarla es necesario cumplir una serie de requisitos, como no tener derecho a una pensión contributiva, por no haber cotizado el periodo mínimo, y tener unos ingresos anuales inferiores a 5.899,60 euros al año.

En relación con la cuantía, no depende del tiempo cotizado, sino del nivel de rentas y la situación familiar. Mientras que el importe máximo alcanza los 5.538,40 euros al año, el mínimo se sitúa en los 1.384,60 euros.

Nuevas cuantías

Desde este mes de julio, las personas que se benefician de esta prestación económica ya comenzarán a notar en sus bolsillos la subida en el importe de la pensión. En el caso de las pensiones de jubilación, la cuantía subirá de 421,40 euros a 491,70 euros al mes. Por su parte, la retribución mensual de las personas que cobran una pensión de invalidez crecerá de los 491,70 euros hasta los 531 euros.

Revalorización de las pensiones

La revalorización de las pensiones en general está ligada por ley a la inflación. Sin embargo, en el caso de las mínimas y no contributivas se trata de una decisión del Gobierno que adopta cada año en los presupuestos generales del Estado.

La reforma de las pensiones, que entró en vigor el 1 de enero, vincula su revalorización al IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y es igual para los pensionistas de clases pasivas. Para este año, las pensiones se han subido un 2,5 %, mientras que las mínimas y no contributivas lo han hecho un 3 %.

Mientras que este año las pensiones han subido un 2,5%, las no contributivas han crecido un 3%. Así, el gasto en prestaciones contributivas de la Seguridad Social se disparó un 4,8% en mayo.

Durante ese mes, se alcanzó un nuevo récord de 10.798 millones de euros, agregando 656 millones en un año tras la vuelta a la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y 12 millones más en un mes.

En conjunto, el incremento en el importe de las pensiones no contributivas comportará un gasto de 205 millones de euros a la Seguridad Social. Mientras que el número de pensionistas por invalidez asciende a 264.000 y comportaría un gasto de 83,4 millones de euros, la cifra de pensionistas por jubilación se sitúa en 180.000 personas y conllevaría el desembolso de 113 millones de euros.