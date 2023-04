Este es el nuevo beneficio que los bancos no quieren que conozcas

Los bancos a menudo aparecen en las noticias debido a su estrecha relación con sus clientes, quienes necesitan mantener cuentas corrientes con ellos. Sin embargo, también suelen ser objeto de controversia. Pero esta vez, el gobierno ha anunciado algo que podría ser una buena noticia para muchos usuarios, especialmente aquellos que tengan cuentas de pago.

Según las últimas noticias, parece que los bancos tendrán la obligación de garantizar que sus clientes puedan cerrar sus cuentas de pago de forma telemática sin previo aviso. Esto será posible si se aprueba la enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero. Actualmente, la resolución a distancia de un contrato que cubre la apertura de cuentas de pago solo se rige por lo acordado en el contrato, según explican ambos partidos.

Con la nueva normativa será más fácil cerrar las cuentas online. Foto Freepik

Por lo tanto, estos partidos también explican que, aunque varias entidades bancarias ofrecen facilidades para abrir cuentas de pago en línea, no hay la misma facilidad para cerrarlas. Según ellos, esto provoca «importantes inconvenientes» para los usuarios que no viven en el mismo municipio donde abrieron la cuenta y para aquellos que no pueden cerrarla en persona durante el horario del banco.

PSOE y Unidas Podemos sostienen que es importante que los usuarios tengan la misma facilidad para cerrar sus cuentas que para abrirlas, lo que significa que deben poder utilizar cualquier medio que les permita demostrar su identidad, especialmente a través de la aplicación que utilizan para operar diariamente con la entidad financiera.

Cómo cancelar una cuenta bancaria