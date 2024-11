Nunca he trabajado: ¿Tengo derecho a alguna ayuda? Esto dice el SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha ampliado sus ayudas en los últimos años con el objetivo de acabar con la situación de vulnerabilidad laboral que sufren miles de personas en España. En su mayoría, se tratan de parados de larga duración que no consiguen reinsertarse en el mundo laboral.

No obstante, existe otro porcentaje de personas que, por diversos motivos, no han cotizado nunca en la Seguridad Social. Muchas ayudas, como los subsidios, se ofrecen a personas que cumplen una serie de requisitos como cumplir un cierto rango de cotización. Esto no significa que no existan ayudas para personas sin experiencia laboral.

Por suerte, el SEPE también tiene en cuenta a estas personas. Puede que se trata de amas de casa, excarcelarios ya reinsertados en la sociedad o personas con una incapacidad permanente que no han podido encontrar un puesto de trabajo. Para todas ellas hay diversas ayudas para poder sobrevivir económicamente.

Cabe señalar que, según los últimos datos de empleo, en España hay 2.666.500 parados. De estos, algunos reciben las prestaciones por desempleo, que tienen una duración máxima de 2 años. Otros, pueden optar por los subsidios, con el que existe para mayores de 52 años.

Ayudas del SEPE para personas que nunca han trabajado

La primera ayuda que el SEPE ofrece a este grupo de la población es el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Esta ayuda surgió en 2020 como medida, por aquel momento provisional, para aquellas personas que se quedaran sin trabajo e ingresos por la pandemia provocada por el Covid-19. Cuatro años después sigue estando presente.

El SEPE ofrece ayudas a personas que nunca han trabajado, como es el IMV

En este caso, el IMV no tiene requisitos de haber trabajado y cotizado durante un periodo concreto, sino que estos se basan en los ingresos mensuales. En este momento, la cuantía mensual es de 785,48 € al mes para una unidad compuesta por un adulto y un menor o dos adultos.

Además, el IMV tiene una diferencia con otras prestaciones y es que su duración es ilimitada. La persona puede recibir la prestación siempre y cuando cumpla los requisitos. Por lo tanto, si en algún momento se interrumpe el abono de esta ayuda, será porque has comenzado a trabajar o tus ingresos familiares han aumentado.

Pensiones no contributivas

Otra prestación que no requiere cotización son las pensiones no contributivas. Estas están destinadas a personas en edad de jubilación que no cumplen los 15 años mínimos que se piden para cobrar las pagas contributivas. Actualmente, la cuantía de esta pensión es de 517 euros mensuales pagados en 14 pagas.

Aunque no es el SEPE quien directamente la gestiona, su solicitud se realiza de manera muy sencilla a través de la página web de la Seguridad Social. Allí aparecen todos los requisitos necesarios. Además, esta pensión sufrirá unas subidas en el próximo año con el objetivo de que se ajuste con el Índice de los Precios al Consumidor (IPC).