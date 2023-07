El Observatorio de Calviño exculpa a Mercadona, perdona a Iberdrola y se olvida del Santander

El anuncio de la vicepresidenta Nadia Calviño de que pondría en marcha un Observatorio de Márgenes para conocer si las empresas estaban aprovechando la ‘excusa’ de la inflación para engordar su beneficios puso al mundo económico en ristre. El discurso recordaba vagamente al de algunos de sus compañeros del Ejecutivo, que señalaban a empresas concretas, o al del propio presidente, señalando a bancos y energéticas.

Sin embargo, el Observatorio, una idea inicial del ahora ‘guru’ económico de Yolanda Díaz, Carlos Martín Urriza, ha expiado los pecados originales de estas empresas: ni ha puesto de manifiesto que los supermercados hayan engordado sus márgenes, ni ha puesto en el foco a la banca, y, si bien reconoce un abultado crecimiento de los rendimientos de las energéticas, las exculpa, al señalar que sus dinámicas derivan de los mercados mundiales.

Los datos del informe, elaborado cruzando las cifras del departamento de Calviño, el Banco de España, el INE y la Agencia Tributaria son claros: los márgenes de la cadena alimentaria, donde se situarían las grandes superficies, están por debajo de los niveles anteriores a la pandemia. De hecho, el propio informe reconoce que estos márgenes (resultantes de la división entre los excedentes brutos de explotación y la cifra de negocio) crecieron durante el envite del COVID pero se achicaron durante la crisis energética.

Calviño apunta al mercado internacional

“El incremento de los costes energéticos, que no se trasladó íntegramente a los precios finales, supuso una contracción del 25% del margen desde el segundo trimestre de 2021 hasta el cuarto trimestre de 2022. Esta reducción del margen se produjo en paralelo a un aumento del peso de las compras sobre el volumen total de ventas, que se incrementó en más de 3 puntos porcentuales en dicho periodo”, reza el informe encargado por la vicepresidenta primera.

Y si bien en el primer trimestre de año se ha producido un repunte de los márgenes, debido a la reducción de costes de la energía y de las materias primas, el Observatorio apunta que aún se encuentran por debajo de la media histórica del sector.

Desmontan el argumentario de Podemos y Sumar

Los datos del informe desmontan las críticas vertidas por parte del Ejecutivo contra las grandes superficies. Algunas, personificadas en compañías y empresarios concretos, como es el caso de Juan Roig y Mercadona. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, llegó a calificarlo de “capitalista despiadado”.

“Los datos del primer trimestre de 2023 muestran un repunte de los márgenes empresariales. Baja la presión de los costes de las empresas por la bajada de los costes de la energía y otras materias primas y, en este entorno, pensamos que los márgenes empresariales tienen que contribuir con su moderación a que la inflación quede de manera duradera en este nivel que ha alcanzado ya, por debajo de su objetivo a medio plazo”, aseguró en declaraciones a los medios el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, quien ha confiado en que una moderación de los beneficios permitirá que continúen las ganancias de poder adquisitivo de las familias.

El informe también ‘exculpa’ a las empresas energéticas, aunque reconoce que han disparado sus márgenes en más de quince puntos desde el final de la pandemia: en el caso de la producción y distribución de carburantes pasaron de ganar un 2% por unidad vendida a finales de 2020 a casi el 17% a finales del año pasado.

Pero la clave del informe está en el ‘perdón’ del Observatorio a las energéticas españolas, señalando que siguen derivadas mundiales y no responden a un caso concreto nacional. “Cabe destacar que en los sectores que producen productos homogéneos con precios cotizados a nivel internacional (como los derivados del petróleo), los márgenes no reflejan tanto las dinámicas de oferta y demanda nacionales ni su estructura de mercado, sino las mundiales. Así, la evolución de precios de los productores españoles no depende de la variación de sus costes, sino de los precios cotizados internacionales, por lo que su margen es volátil y puede aumentar y contraerse con rapidez e intensidad”, apunta el documento.

Sin la banca ni los autónomos

El otro punto relevante no es lo que está en el documento, sino lo que falta: la auditoría de los márgenes del sector financiero. La explicación, de acuerdo con fuentes del Observatorio, es que uno de los datos fundamentales para cifrar el dato de márgenes es la declaración del IVA, un impuesto con el que no están gravados los servicios financieros.

A pesar de esto, el Ejecutivo ha sacado pecho en relación a los impuestos aprobados para gravar los beneficios extraordinarios de energéticas y banca durante el año pasado y este mismo ejercicio, asegurando que están «bien enfocadas». En este sentido, y sobre el sector financiero, «aunque no están dentro del Observatorio porque no tributan por IVA y, por tanto, no están dentro de los datos que tenemos… También tenemos otras fuentes de datos que claramente muestran que la subida de tipos de interés ha ampliado los márgenes de intermediación del sector bancario y, por tanto, en general los datos están confirmando lo bien fundado de las medidas que ha tomado el Gobierno», celebró García Andrés.

Ambos tributos han sido recurridos por varios actores del sector financiero, como Santander, o de las energéticas, como es el caso de Iberdrola.

También es notoria otra ausencia en este informe: las ventas de los autónomos no han podido ser computadas, algo que ha suscitado críticas por parte de alguna de las asociaciones mayoritarias, como ATA: «Un observatorio de asuntos empresariales que obvia a 2 de cada 3 actividades, los autónomos, es de todo menos representativo de nuestra realidad económica y empresarial», censuró a través de redes sociales el presidente de la organización, Lorenzo Amor.

El Observatorio, presentado a tres semanas de las elecciones, tiene prevista una nueva reunión y un nuevo informe en septiembre. Sin embargo, ante un eventual cambio de Gobierno, este instrumento podría ser solo flor de un día.