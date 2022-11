Operadores de telefonía y empresas de torres pelearán por las nuevas ayudas al 5G

Todos contra todos; o casi todos. Así se espera que sea el nuevo plan de ayudas al 5G para las zonas rurales y con baja densidad de población. Se trata de 450 M€ destinados a desarrollar fibra óptica hasta la torre para una mejor eficiencia de esta tecnología ultrarrápida. En la pugna se espera que estén todos los actores de la industria.

Tras el fiasco del ‘Programa UNICO Redes 5G-Pasivas‘, el Gobierno quiere que las ayudas destinadas al ‘Programa UNICO Redes-Backhaul‘ tenga más atractivo para el sector. Y todo hace indicar que así será. De hecho, se espera que la mayoría de actores del sector, incluso de distintos segmentos de negocio, concurran a estas ayudas.

Entre los principales destinatarios se espera que estén las empresas torreras. Cellnex, American Tower, Vantage Tower (Vodafone) o Totem (Orange) estarían en disposición de ganar las ayudas en este segmento de negocio. Hasta ahora no había sido una de las preocupaciones en estas compañías, pero con el desarrollo del 5G y la capacidad de sumar ‘adjacent assets’ (activos paralelos al negocio ‘core’) se configuran como candidatas a todo.

De igual modo, los operadores de telefonía tradicionales como Telefónica, Vodafone, Orange o MásMóvil (aunque estos dos últimos tendrán que consolidar estrategias) también entran en las quinielas para optar a estas ayudas. De hecho, el operador azul ha ejecutado movimientos en este negocio hace pocas semanas con American Tower. En concreto, les vendió la fibra hasta la torre de más de 10.000 emplazamientos. Así, desde la compañía deberán valorar el interés por sumarse a estas ayudas.

Por si fueran pocos los interesados, también se espera que operadores muy involucrados en el negocio ‘backhaul’ como Lyntia o Adamo se interesen por estas ayudas. Y es que, pese a haber nacido con cierta polémica, y la que todavía queda latente -como el tamaño de las poblaciones-, el sector ha cogido con animosidad este ‘plan’.

Puede haber sorpresa

Pese a todo, según ha podido conocer ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del sector, puede que la alegría no sea plena para el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Y es que las empresas torreras, finalmente, podrían decidir no entrar de lleno en este negocio y, por lo tanto, no acudir de manera decidida a por estas ayudas.

En este caso, todo el peso quedaría en las ganas que pudiera tener Telefónica y el resto de operadores, o las compañías neutras como Lyntia, en acudir a estas ayudas y reformular parte de su estrategia.

Hay que señalar que parte del malestar que ha habido dentro del sector tiene que ver con esta primera oleada de ayudas, y es que se divide en dos partes, que se destina para localidades con una población inferior a los 5.000 habitantes. Esto supone que el posterior negocio de conectividad está muy limitado, puesto que son zonas donde no existe un uso masivo de tecnología móvil. Algo que se trasladará al 5G.

Sobre el ‘plan’, y con los recursos financieros que se pongan a disposición, los beneficiarios podrán financiar inversiones y gastos asociados al desarrollo del proyecto seleccionado, desde infraestructuras y obra civil a equipamiento y materiales.

La convocatoria establece lotes provinciales con presupuestos por provincia, y con un sistema de adjudicación que permite varios ganadores por demarcación, con el objetivo de maximizar el número de beneficiarios de las ayudas. El plazo para solicitar estas ayudas se extiende hasta el próximo 14 de noviembre.