Los pensionistas afortunados que están a punto de cobrar una compensación

Algunos pensionistas recibirán la devolución de un importe económico por parte de la Seguridad Social, a causa de una incidencia relacionada con el copago farmacéutico. Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicado el pasado 16 de marzo, en el que, además de publicar la reforma de la Ley de las Pensiones, también se recoge la necesidad urgente de aprobar esta compensación. El motivo de esta devolución es compensar a los beneficiarios de la aportación farmacéutica desembolsada entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, que habían de estar exentos de su pago.

«Se justifica la extraordinaria y urgente necesidad de aprobar las disposiciones adicionales quinta y sexta por cuanto establecen una regularización extraordinaria de la aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria del ejercicio 2022, así como regula el control financiero», explicita el BOE.

Leer más: El aviso de la Seguridad Social si cobras la pensión mínima

Tras la devolución del importe se encuentra una incidencia técnica en el proceso anual de actualización del copago farmacéutico a lo largo del periodo mencionado anteriormente. Pues, un conjunto de beneficiarios de pensiones del sistema público formó parte del grupo de aportación farmacéutica del año anterior, si bien cambiaron su situación económica, según destaca el diario Las Provincias.

Por ese motivo, los pagos efectuados no fueron los adecuados. Concretamente, no deberían haber llevado a cabo el desembolso los pensionistas que perciben una renta anual por debajo de los 5.635 euros consignada en la casilla de base liquidable general y del ahorro de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IPRF). Asimismo, aquellos que no tienen la obligación de presentar la Declaración de la Renta y, además, sus ingresos anuales no exceden los 11.200 euros.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Congreso de los Diputados. EFE/ Mariscal.

«Los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios que, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022, quedaron encuadrados en alguno de los colectivos sometidos a aportación económica (…) de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios cuando hubieran debido quedar exentos de la misma, en virtud de lo dispuesto en el párrafo i) del artículo 102.8 del mencionado texto refundido, recibirán la aportación económica prevista en el apartado 2», subraya el BOE.

Con todo, la Seguridad Social llevará a cabo el desembolso de la cuantía correspondiente en un periodo de seis meses. En relación con el importe, destaca que será el «equivalente al límite máximo de aportación mensual previsto en los párrafos b) o c) del artículo 102.6 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, en función del grupo de aportación farmacéutica en el que hubieran sido encuadrados indebidamente».

Según ha destacado el departamento dirigido por Escrivá el desembolso se llevará a cabo a través del ingreso en la cuenta bancaria del beneficiario especificada para cobrar la pensión. Si bien según la normativa deberían ser las comunidades autónomas las que se encargaran de efectuar el abono del importe, finalmente será el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que asumirá esta tarea, al tratarse de pensionistas.