Depósito o plazo fijo: cuatro opciones para sacar el mejor rendimiento a tu dinero

El último aumento del BCE de los tipos de interés, hasta llegar al 4,25%, ha repercutido tanto en el euríbor y en el costo de las hipotecas como en la rentabilidad de los depósitos.

Pero la banca española sigue teniendo el freno de mano puesto al momento de otorgar un rendimiento aceptable a los ahorros de sus clientes; a diferencia de otros países -como Italia- donde se paga una media de interés que duplica a las ofertas locales.

La lentitud de los bancos españoles

¿Es posible que los bancos españoles cambien de estrategia y ofrezcan una mejor rentabilidad?

Según los expertos de Help my Cash, “aún no”. “Y esta lentitud en remunerar el ahorro está generando una brecha enorme en comparación con otros países de la zona euro, por lo que no debemos continuar esperando y hay que aprovechar las jugosas ofertas que tiene la banca europea”, agregaron.

Hay formas de sacar un mejor rendimiento al dinero. Foto: Freepik.

En el comparador financiero aconsejan poner a trabajar el dinero en un horizonte a medio plazo, y convertirse en un inversor activo

Ser inversor activo

En este comparador financiero consideraron que si se está frente al tipo de interés más alto en los últimos 15 años “es un error no poner a trabajar el dinero en un horizonte a medio plano”.

La idea, a grandes rasgos, es “dejar de ser un ahorrador pasivo y convertirse en inversor activo”, donde sea posible compatibilizar el perfil del tenedor (agresivo o conservador) con el deseo de obtener un beneficio económico.

La opción italiana

En España la banca online ofrece mejores condiciones que la tradicional, con remuneraciones de hasta un 3,34% TAE a 12 meses para los plazos fijos.

Pero mucho más jugosa es la remuneración de bancos italianos como la Banca Progetto, que paga el 4,20% TAE a 12 meses, “casi un 1% más que el mejor depósito español”, precisan en Help my Cash.

Eso sí: para aprovechar este depósito se requiere girar al menos 10.000 euros. Pero al cabo de un año el cliente se embolsa 420 sin mover un dedo. Y si son 15.000, pues la recompensa es de 630 euros.

“Es cierto que el dinero se va fuera del país, pero esto no supone un gran riesgo si se hace de la forma adecuada”, precisan los expertos del buscador.

La advertencia ante los depósitos extranjeros

A pesar de lo que muchos piensan, abrir un depósito en la Unión Europea es tan sencillo como en España. Para depositar los ahorros se realiza una transferencia SEPA, que son gratuitas hasta los 50.000 euros. Y si se pretende superar ese monto, basta con realizar dos o tres giros sin pagar de más.

Los bancos de otros países ofrecen mejores intereses por los ahorros que los españoles. Foto: Freepik.

Eso sí, es importante tener toda la información sobre la entidad y, sobre todo, confirmar que el banco tiene la protección del Fondo de Garantía de Depósitos, que protege los ahorros hasta los 100.000 euros.

Depósitos con bajo riesgo

Claro que hay opciones más seguras y conservadoras para los ahorros, pero con una menor rentabilidad.

Aquí se barajan dos opciones: que el dinero quede bloqueado en un plazo fijo o depositarlos en una cuenta remunerada que ofrezca una mejor tasa y que pueda ser retirado cuando uno quiera.

Una de las más interesantes del momento es la cuenta remunerada de Bankinter al 5% TAE a un año. El problema es que, siguiendo el ejemplo anterior, esta tasa solo es para los primeros 5.000 euros depositados. Los otros 10.000 quedan fuera de ese rendimiento.

Si aquí se obtienen 250 euros, la sugerencia de Help my Cash es recurrir a la cuenta online del Sabadell, que tiene un interés del 2,5% TAE durante el primer año. Y así, entre las dos se ganaría 500 euros en un año.

Si no es posible diversificar los ahorros se puede optar por un depósito a plazo fijo, sugieren en el comparador.

“Si no necesitas tocar durante 12 meses tus ahorros y quieres dejar tu dinero en un banco con FGD español, el depósito de Pibank (3,34%TAE) te pagará 500 euros”, indican.

También está la opción de combinar la cuenta remunerada con un depósito, variando cantidades plazos y productos para obtener el mejor rendimiento posible.