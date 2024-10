¿La Seguridad Social puede reclamarte el Ingreso Mínimo Vital? Esto es lo que debes saber

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una prestación económica del Gobierno de España que busca garantizar un nivel mínimo de ingresos para las personas y familias que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica.

El objetivo principal del IMV es reducir la pobreza extrema y la exclusión social, proporcionando un apoyo económico a los hogares que no disponen de los recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Desde la Seguridad Social ahora advierten de que realizar prácticas fraudulentas podrían no solo quitarte el derecho a cobrar el Ingreso Mínimo Vital, si no que te obligarían a devolver todo el dinero que has cobrado. Esto se debe a la nueva normativa del SEPE que busca acabar con las estafas y malas praxis que realizan algunos usuarios.

Podrías tener que devolver el Ingreso Mínimo Vital

Si no presentas la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de los requisitos del Ingreso del Mínimo Vital podrían acusarte por falta de información y considerar esto como una infracción grave.

No informar sobre cambios en la situación personal o económica dentro de un plazo máximo de 30 días también es considerado una infracción. Acumular tres infracciones leves en un período de un año puede considerarse un motivo suficiente para la devolución.

Pueden obligarte a devolver el total del Ingreso Mínimo Vital

También entran dentro de las infracciones graves, no colaborar con las iniciativas de inclusión social promovidas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Finalmente, percibir ingresos de actividades laborales o económicas que sean incompatibles con el Ingreso Mínimo Vital, sin cumplir con las condiciones establecidas.

Señalar que, cuando se comete una infracción muy grave, el beneficiario está obligado a reembolsar las cantidades recibidas en los seis meses previos al incumplimiento. La Seguridad Social clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves. Las infracciones más serias pueden resultar en la obligación de devolver las ayudas percibidas, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley 19/2021, del 20 de diciembre.

Consecuencias de las infracciones

Además de la obligación de devolver las cantidades indebidas, las infracciones graves pueden resultar en la suspensión del derecho a solicitar el Ingreso Mínimo Vital o cualquier otra prestación del SEPE. Esta sanción puede oscilar entre dos y cinco años, incluso si el solicitante vuelve a cumplir los requisitos.

En casos de infracciones graves, la Seguridad Social puede cancelar el derecho a la prestación por un periodo de hasta dos años. Si se trata de infracciones muy graves, la exclusión del IMV puede ampliarse a cinco años.