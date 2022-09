La reforma laboral fracasa en su lucha contra la estacionalidad del empleo

La reforma laboral ha conseguido disparar la contratación indefinida en nuestro país. Sin embargo, la estacionalidad asociada al empleo sigue estando presente. Sobre todo en un mes como agosto, que marca el final de la temporada turística y también de muchos contratos vinculados al sector de los servicios.

Los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones muestran que en el último día del mes pasado se dieron de baja 320.052 personas como cotizantes, por lo que la variación neta fue de 273.000 personas menos, una cifra incluso superior a la del 31 de agosto de 2020. Entre el 30 y el 31 de agosto, se perdieron 269.716 cotizantes.

El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó en la rueda de prensa para presentar los datos que «agosto es un mes marcado por la estacionalidad negativa y este año no es una excepción». No obstante, considera que eso no es motivo para culpar a la incertidumbre económica de los datos relativos al mes de agosto cuando se destruyeron 189.000 empleos y el paro aumentó en más de 40.000 personas.

Las cifras están en línea con los últimos días del mes en 2020 y en 2021, pero muestran que aunque la contratación indefinida sea ahora la norma general, el final de la temporada turística sigue suponiendo la destrucción de empleo. Lo mismo ocurrió en julio con el sector de la educación. Tras terminar el curso escolar, miles de trabajadores se convirtieron en desempleados.

En el octavo mes del año, los sectores donde aumentó el número de parados fueron la Construcción (5.095), la Industria (4.974) y especialmente en los Servicios (37.546), mientras que disminuyó en Agricultura (-6.693) y en el colectivo sin empleo anterior (-494) . Pérez Rey señaló que «esta concentración sectorial (del paro) nos permite decir que sigue habiendo un factor estacional en agosto, aunque se ha atenuado».

No obstante, desde el Ministerio de Trabajo consideran que la reforma laboral ha logrado «pinchar la bolsa de la temporalidad irregular» aunque asumen que «esa bolsa no ha desaparecido del todo». Por ello, consideraba el secretario de Estado que la estacionalidad se explica porque la reforma laboral no tiene un ciclo completo. Como ejemplo, volviendo a la educación, los contratos que se terminaron en julio se habían firmado, en la mayoría de los casos y según Trabajo, antes de la entrada en vigor de la reforma.

En la misma línea, desde Seguridad Social piden «más tiempo» a la reforma. «Ahora la tendencia es positiva, pero no nos podemos cruzar de brazos, han pasado solo ocho meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral», añadía el secretario de Estado de Seguridad social, Borja Suárez.

La inspección vigila los contratos

Ambos ministerios vigilan con atención los movimientos en las contrataciones para evitar que los contratos temporales se utilicen en situaciones para los que se debería optar por un contrato indefinido. Cabe recordar que la reforma laboral contempla sanciones para los contratos de muy corta duración y que la inspección de Trabajo puede sancionar a las empresas que contraten de forma temporal a empleados que ocupan puestos estructurales.

En agosto, el 39,7% de los contratos firmados en agosto fueron de carácter indefinido, lo que supone un volumen cuatro veces mayor a la media que se registraba en este mismo mes pero en años anteriores. Además, según las estadísticas del Ministerio, se han reducido los contratos de muy corta duración, 1,7 millones de contratos menos de entre 1 y 7 días menos.

Segundo mes en el que crece el paro

Agosto se ha convertido en el segundo mes consecutivo en el que el paro ha sumado más desempleados y ha truncado la buena racha del empleo que se venía acumulando en los meses anteriores. No obstante, la cifra de desempleados sigue por debajo de los 3 millones y el volumen de cotizantes a la Seguridad Social supera los 20 millones de cotizantes.

Si bien los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social consideran que estas cifras se encuentran dentro de los parámetros habituales para este mes, la CEOE opina que «confirman la tendencia a la desaceleración del mercado laboral en línea con los indicadores económicos».