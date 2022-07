Ribera descarta restricciones de gas para los consumidores pese al plan de Bruselas

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apostado por “el ahorro y la eficiencia” en el consumo de gas, y ha descartado “la hipótesis de introducir racionamiento ni restricciones a ningún tipo de consumidor”.

Así lo ha asegurado este miércoles a la puesta a flote del aerogenerador eólico marino flotante DemoSATH, donde también se ha referido al plan de Bruselas para reducir un 15% el consumo de gas. Sobre esto, Ribera ha señalado que hay que ver «cuál es la propuesta concreta de la Comisión» y ha hecho un llamamiento a la «solidaridad».

En este sentido, considera que “probablemente está más vinculada a la capacidad” de regasificación y almacenamiento de España para “dar apoyo a los Estados miembros que dependían del gas que llegaba por gaseoducto” y afirmó que el Gobierno de España “está comprometido” con los consumidores domésticos e industriales.

“España va a ser solidaria con el resto de Europa, pero nuestra solidaridad es mucho más útil si podemos hacer uso de nuestras infraestructuras para poder aportar gas al resto de los europeos, que no a costa de unos consumidores españoles domésticos e industriales que vienen pagando desde hace mucho una factura muy elevada por ser precisamente una isla energética”, ha afirmado la ministra.

España cuenta con una capacidad de regasificación

La ministra ha recordado que la capacidad de regasificación de España “representa más del 30 % del total de la capacidad europea” y que es “el principal puerto de entrada de gas natural licuado a Europa”, algo que, a su juicio, se ha reflejado en las facturas de los consumidores.

Instalaciones de un depósito de gas natural. EFE/EPA/FOCKE STRANGMANN

Según la ministra, “hay una convicción generalizada” de que “antes o después” Rusia va a dejar de suministrar a Europa y que la propia Europa “quiere prescindir de Rusia como suministrador principal de gas, carbón, petróleo y uranio enriquecido”.

No obstante, ha matizado que se trata de “un país fundamental para los suministros energéticos en Europa, no tanto para España, donde nuestro volumen de importación de gas es muy limitado y en el resto prácticamente no existe”.