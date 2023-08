La Seguridad Social da la solución a los que no pudieron cotizar para su jubilación

El camino hacia la jubilación suele estar marcado por años de esfuerzo y aportes al sistema de seguridad social. Sin embargo, para aquellos que no lograron acumular el tiempo de cotización necesario, la Seguridad Social ofrece un recurso fundamental: las pensiones no contributivas.

La pensión no contributiva de jubilación emerge como una alternativa esencial para quienes no han alcanzado los requisitos mínimos de cotización que exige el sistema para acceder a la jubilación contributiva. Esta prestación no solo brinda un apoyo económico mensual, sino también acceso a atención médica vitalicia, asegurando un nivel básico de bienestar durante la etapa de retiro.

Aunque la jubilación suele asociarse con una vida laboral activa y contributiva, las pensiones no contributivas son un testimonio del compromiso de la Seguridad Social de proteger a todos los ciudadanos, incluso a aquellos que enfrentaron dificultades para mantener un historial de cotización continuo. Estas pensiones están diseñadas para personas que no han tenido la oportunidad de cotizar o han cotizado de manera insuficiente para acceder a otros beneficios de jubilación.

Leer más: Gracias a esta sentencia los autónomos se libran de las multas de Hacienda

Cuantía y alcance

La cantidad de la pensión no contributiva se determina según las contribuciones realizadas por el trabajador y el empleador, en caso de trabajadores por cuenta ajena, durante el período considerado para calcular la base reguladora de la pensión correspondiente.

Personas en situación de necesidad pueden acceder a prestaciones económicas y asistencia sanitaria vitalicia. Foto: Envato

Dentro de esta acción protectora, se incluyen diversas modalidades de pensión:

Por jubilación : jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista, jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años.

: jubilación ordinaria, jubilación anticipada por tener la condición de mutualista, jubilación anticipada sin tener la condición de mutualista, jubilación anticipada derivada del cese no voluntario en el trabajo, jubilación anticipada por voluntad del trabajador, jubilación anticipada por reducción de la edad mínima debido a la realización de actividades penosas, tóxicas e insalubres, jubilación anticipada de trabajadores con discapacidad, jubilación parcial, jubilación flexible y jubilación especial a los 64 años. Por incapacidad permanente : total, absoluta y gran invalidez.

: total, absoluta y gran invalidez. Por fallecimiento: viudedad, orfandad y en favor de familiares.

Adicionalmente, el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) también ofrece pensiones de vejez, invalidez y viudedad como parte de su cobertura.