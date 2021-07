Este verano habrá un poco más de “normalidad” que en 2020, pero no todo será como antes de la pandemia. Uno de los asuntos que sigue siendo un “sudoku” es el turismo internacional, pues hay muy pocos países en el mundo que permiten la entrada de turistas desde España sin imponer restricciones.

Pese a que los europeos disponen desde este 1 de julio del llamado ‘pasaporte Covid’, que facilitará los desplazamientos de los vacunados contra el coronavirus, lo cierto es que el certificado de momento solo tiene validez en los países de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Liechtenstein, y con la excepción de Irlanda.

Asimismo, quienes aún no se hayan vacunado igualmente podrán viajar a casi todos los países de la UE si cumplen una cuarentena o, en su defecto, si presentan una prueba PCR negativa. Actualmente, los únicos países de Europa que del todo no permiten el ingreso de viajeros provenientes de España son Hungría y Letonia, mientras que Portugal, Rumanía y Albania no imponen restricciones.

Viajar a Reino Unido

España tiene el color ámbar en el mapa de restricciones de viaje del Reino Unido, lo que significa que quienes viajen allí desde este país deben hacer cuarentena de 10 días en el lugar en el que se vayan a hospedar y realizarse dos pruebas de Covid-19 antes de poder salir del encierro.

Estas medidas aplican tanto para viajar a Inglaterra como a Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Asimismo, deben seguirse indiferentemente de si se tiene el ‘pasaporte Covid’ de la UE. Además de las dos pruebas que deben realizarse durante la cuarentena, los viajeros a Reino Unido desde España deben presentar un test negativo realizado en los últimos tres días antes de llegar al país.

Viajar a Estados Unidos

Otro destino que permanece casi imposible para este verano es Estados Unidos. La nación norteamericana mantiene vigente su prohibición de ingreso de turistas que hayan estado en la zona Schengen durante las últimas dos semanas. Es decir, en EEUU no hay ni cuarentena ni obligatoriedad de presentar una prueba negativa o un certificado de vacunación, sino que simplemente no se permite el ingreso desde Schengen.

Tal como se informó esta semana, las autoridades estadounidenses no se plantean levantar las restricciones a los viajeros europeos en el corto plazo. Una solución que han aplicado algunos viajeros ha sido pasar 14 días en un territorio que no esté en la lista roja del Gobierno de EEUU, y después de ese periodo desplazarse a la nación norteamericana.

Viajar a otros países de la UE

Como ya se mencionó, Portugal, Rumanía y Albania no imponen restricciones a los viajes desde España, mientras que Hungría y Letonia no autorizan los ingresos desde este país. En el resto del territorio europeo, las restricciones dependen de cada país, en tanto la UE no logró acordar una política coordinada en este sentido de cara al verano.

Varios miembros de la UE exigen a los viajeros desde España tan solo una prueba negativa de Covid-19 o el certificado de vacunación. Se trata de Alemania, Grecia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Serbia y Suiza. Para ir a Francia debe presentarse un test negativo y una declaración jurada en la que se indique que no se tienen síntomas de Covid-19. Italia, por su parte, recomienda, además de la prueba negativa, llenar un formulario.

Otros países europeos que no exigen cuarentena pero sí un diagnóstico negativo son Austria, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Moldalvia, Montenegro, Polonia, Eslovenia y Suecia.

Países sin restricciones a viajeros de España

Al inicio del verano de 2021, solo nueve países en todo el mundo tienen abiertas sus fronteras a viajeros provenientes de España sin aplicar ningún tipo de restricción. Para viajar a estos países no hay que presentar pruebas negativas de Covid-19 ni hacer cuarentena, aunque en algunos casos son necesarias declaraciones informadas sobre síntomas y medios de contacto para rastrear posibles casos.

Estos nueve países son: Albania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Estonia, México, Portugal, Rumanía y las Islas Turcas y Caicos. Es decir, en su mayoría se trata de territorios caribeños o europeos, algunos de ellos tan dependientes del turismo que han intentado atraer visitantes mediante laxas restricciones de ingreso.

Viajar a América y África

Los demás países americanos no mencionados se dividen entre los que definitivamente no permiten el ingreso de viajeros desde España y aquellos que imponen restricciones como la prueba negativa o la cuarentena. Lo mismo sucede en el continente africano: no hay ningún país de la región que tenga abiertas sus fronteras a españoles sin restricciones.

En el grupo de los países que no permiten que turistas provenientes de España ingresen a su territorio están Canadá, Chile, Argentina, Uruguay, Suriname y Guayana Francesa, del lado americano, y Libia, Algeria, Niger, Guinea, Senegal, Camerún, Repúblic del Congo, Sudán del Sur y Eritrea, del lado africano.

En cambio, los países americanos que exigen cuarentena, prueba negativa o ambas son Cuba, Haití, Puerto Rico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay. Los africanos son Marruecos, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Ghana, Liberia, Nigeria, Chad, Sudán, Egipto, Etiopía, Kenia, República Democrática del Congo, Uganda, Sudáfrica y Angola, entre otros.

Otros países con las fronteras cerradas

La lista de países con las fronteras cerradas a viajeros provenientes de España es amplia. Desde Rusia hasta China, pasando por la gran mayoría de países asiáticos y de Oceanía, no permiten de momento el ingreso de personas de este país.

De hecho, es más sencillo mencionar aquellas naciones que tan solo tienen restricciones como la cuarentena o la prueba negativa, que son Tailandia, Bangladesh, Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Afganistán, Uzbekistán y Pakistán, entre otros.