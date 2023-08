De WiZink a El Corte Inglés: las mejores tarjetas de crédito que no te piden cambiar de banco

Es posible que muchos bancos, sobre todo los tradicionales, exijan una serie de condiciones para contar con una tarjeta de crédito. O bien solicitan que se vincule a una cuenta nómina o cobran un recargo de 20 a 60 euros por trimestre como gasto de mantenimiento.

Pero hay opciones para contar con una tarjeta de crédito sin necesidad de cumplir con estos requisitos, y donde incluso no es necesario cambiar de banco.

Según detallan en Help my Cash hay dos alternativas: las tarjetas de crédito ofrecidas por otras entidades bancarias o las entregadas por grandes superficies y cadenas comerciales.

Cómo funcionan las tarjetas de crédito alternativas

Su funcionamiento es similar, y tienen las ventajas que se otorgan sin necesidades de tener productos vinculados.

Las tarjetas de crédito de bancos virtuales no exigen domiciliar la nómina, aunque revisan con más detalle los antecedentes financieros

En estos casos, las compras se debitan en el banco donde uno tenga su cuenta. Su contratación es online, por lo que al no haber una cuenta vinculada es mucho más ágil.

Varias tienen ventajas a tener en cuenta como descuentos y bonificaciones -sobre todo en las vinculadas a comercios-; y también se puede gestionar una segunda tarjeta de crédito que puede salvar una situación incómoda si por algún motivo no se acepta el plástico.

Sin embargo, para que la tarjeta sea concedida el banco mira con lupa los antecedentes financieros del titular, ya que se está dando “una línea de crédito a un cliente que no conoce y sin domiciliación de ingresos”, dicen en Help my Cash.

Otro punto importante, sobre todo con las tarjetas de bancos virtuales, es que su TAE para fraccionar para pagos es sumamente elevada, entre el 19,56% y el 19,99%. Además, hay que consultar los recargos por sacar dinero en efectivo en cajeros propios y de otras entidades.

Las tarjetas de crédito de Wizink

Tarjetas de bancos virtuales

Entre estas últimas se encuentra la de Wizink Me, que devuelve el 3% de las compras y se otorga gratuitamente; o la Wizink Click, que permite aplazar pagos de hasta 1.000 euros en tres meses sin intereses.

Otra es la de Open Crédit R42 de Openbank, que tiene ventajas con el Programa Beneficios de Viaje (con seguro de viaje, 5 retiradas de dinero por mes en cualquier cajero del mundo y sin comisión por cambiar divisas) a 7,99 euros mensuales.

Además ofrece descuentos en marcas como Cortefiel, Women’Secret, VIPS, Cines Cinesa o Booking.

También está la Platinum Bankintercard, que otorga un 7% de devolución en las compras; y ofrece un seguro de viaje además de brindar una segunda tarjeta gratuita.

Tarjetas de tiendas

Las tarjetas de crédito que otorgan las grandes marcas tienen, a grandes rasgos, ventajas a la hora de financiar las compras que se realicen en estos establecimientos.

Sí se pueden usar en otros comercios, pero no permiten fraccionar los pagos, por lo que es poco recomendado tenerlas como tarjeta de crédito secundarias.

Una de ellas es la de El Corte Inglés, que además de ofrecer una financiación a tres meses sin intereses en las compras de sus tiendas y en los centros de Hipercor, Supercor, Supercor Express y Opencor, otorga un 4% de bonificación por repostar en Repsol, Campsa y Petronor.

El Corte Inglés ofrece una tarjeta de crédito Mastercard. Foto El Corte Inglés

También permite tener dos horas de parking gratuito al comprar por un mínimo de 30 euros, y se puede contratar un pack de seguros.

Tarjetas de Ikea, Leroy Merlín y Carrefour

Con la tarjeta Ikea se pueden realizar compras en las tiendas sin intereses, pero en otros locales comerciales el TAE puede ser del 16% al 19%.

También permite sacar dinero en cajeros con recargos del 4% al 5%.

Leroy Merlin tiene una tarjeta sin comisiones anuales, que permite pagar a plazos con un TAE del 0,6% al 22,21%; y ofrece una devolución del 3% en las compras realizadas en sus locales.

La tarjeta de Alcampo es gratuita y permite pagar a fin de mes sin recargos, pero a plazos el interés TAE puede trepar al 22,99%. También otorga descuentos en algunos productos y en gasolineras de la marca francesa.

La tarjeta Carrefour Pass Visa tiene una financiación a 3 meses sin interés, y por cada compra dentro o fuera de las tiendas se acumula un porcentaje en el Cheque Ahorro que luego se puede gastar en cualquier local de la cadena.

Fnac y Worten

En tanto la Visa Fnac otorga un 5% de descuento en sus tiendas y ofrece una financiación a tres meses sin intereses.

Para tenerla es obligatorio ser socio del Fnac, con una cuota de 15 euros cada 24 meses.

Por último, la Worten MasterCard permite tener un 10% de bonificación en las compras del primer año, y regala un cheque de 5 euros para gastar en las tiendas. Además se pueden aplazar pagos a tres meses sin intereses.