Tarjetas: esto es lo que tienes que hacer si el cajero no te la devuelve

Aunque estemos en la era digital, el efectivo sigue siendo un medio de pago fundamental y una de las formas más sencillas de obtenerlo es en un cajero automático. Según explica en el blog «Cliente bancario» el Banco de España, las incidencias relacionadas con los cajeros automáticos son «relativamente frecuentes» y conviene saber qué hacer si se nos presenta una.

«Aunque la más habitual es encontrarnos con alguno fuera de servicio, no es extraño que en alguna ocasión el cajero se quede con tu tarjeta«, avisa el Banco de España. Pero, ¿Por qué motivos un cajero automático puede retener nuestra tarjeta? Los más habituales son por razones de seguridad y por problemas técnicos del propio terminal.

El cajero puede quedarse con tu tarjeta si introduces de manera reiterada y errónea el código PIN. También si no retiras la tarjeta de la ranura en un tiempo determinado, aproximadamente unos 40 segundos. El cajero detecta que no hay actividad y emite unos sonidos de advertencia previos a la retención. Si la operación que estás haciendo es para sacar dinero, el cajero no te lo dará, ya que se entregaría con posterioridad a que recogieras la tarjeta.

Otro de los motivos puede ser que la entidad haya dado una orden para retener la tarjeta porque esté caducada o bloqueada. Pero, si la retención no se debe a ninguno de estos motivos, puede ser consecuencia de problemas técnicos de cajero automático, internos o externos, como, por ejemplo, un corte repentino del suministro eléctrico.

Pasos a seguir ante estas incidencias

En primer lugar, si te encuentras en alguno de los supuestos anteriormente mencionados, notifica sin demoras la situación a tu entidad. No olvides que, según la normativa vigente, debe figurar en lugar visible un número de teléfono para incidencias. No obstante, si la sucursal se encuentra abierta, la mejor opción es acudir a cualquiera de los empleados y comunicar lo que ha ocurrido.

Si no consigues contactar con la entidad y dispones de banca online, bloquea la tarjeta de manera inmediata desde la aplicación de tu banco. En cualquier caso, no abandones el cajero mientras realizas estos trámites, puede ocurrir que el terminal termine expulsando la tarjeta sin previo aviso.

Es importante revisar los movimientos de la cuenta bancaria por si se hubieran realizado algunos no autorizados. En caso de que esto haya ocurrido, debes denunciarlo a tu entidad y a la policía para que te devuelvan el dinero.