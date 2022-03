El precio de la gasolina y el diésel están alcanzando precios históricos debido a la inestabilidad generada por la guerra de Ucrania. Ante esta realidad, cada vez es más complicado hacer frente al gasto de llenar el depósito, lo que podría llevar a los clientes a utilizar las tarjetas ofrecidas por las propias gasolineras para hacer frente al pago.

En concreto, el precio medio de la gasolina es un 29,9% más cara que en la misma semana de 2021, lo que se traduce en pagar 21,2 euros más por llenar el depósito. En el caso del gasóleo, el precio ha subido un 34,8% en el último año, lo que en dinero significa pagar 22,4 euros más por repostar 55 litros.

Sin embargo, lo que los usuarios desconocen es que, en muchos casos, estas tarjetas son las llamadas tarjetas revolving y esconden intereses usurarios que las empresas de carburantes no comunican con transparencia, lo que puede dar lugar a contraer grandes deudas muy difíciles de saldar.

Por eso, Reclama Por Mí, plataforma especializada en la defensa del consumidor, alerta sobre esta realidad y asegura que, una vez identificada la situación, la única forma de resolverla es reclamar la tarjeta revolving a la entidad emisora para recuperar los intereses. Este trámite ofrece soluciones tanto por vía extrajudicial como judicial, con una tasa de resolución alta.

Por qué las tarjetas de las gasolineras pueden ser tarjetas revolving

Muchas empresas de carburantes como Repsol, Cepsa o BP comercializan sus propias tarjetas de la mano de entidades como Wizink, Bankinter, Caixabank, BBVA o Santander con las que prometen “premiar” la fidelidad de los clientes con descuentos, como la reciente noticia de Repsol que ofrece un descuento de 10 céntimos por litro hasta el fin de Semana Santa en todas sus estaciones de servicio.

Sin embargo, no son una simple opción con la que pagar y obtener descuentos cada vez que repostamos sino que, en muchas ocasiones, cuando se realiza un pago sin tener fondos disponibles este se aplaza de manera automática con sus correspondientes intereses, de más del 20% TAE. Con esta modalidad de revolving la compra quedaría aplazada y las cuotas se centrarían en el pago de intereses reduciendo al mínimo la parte de amortización del crédito, lo que provoca que la deuda se alargue con el tiempo.

Esta problemática es aún mayor dado el hecho de que la mayoría de las veces los clientes que hacen uso de estas tarjetas no son conscientes de haber aplazado un pago, ni de las condiciones reales de la misma. Esto se debe a que la comercialización de estas tarjetas se suele dar en los propios puntos de repostaje, siendo la contratación muy poco clara y transparente y las condiciones de contratación no se explican de forma adecuada, ya que solo se mencionan los beneficios y no las obligaciones que se contraen.

Cuales son las tarjetas revolving de gasolineras más conocidas

Tarjeta Visa Cepsa de Wizink

Tarjeta Visa BP de Bankinter

Tarjeta Repsol Más Crédito de BBVA

Por qué se puede realizar una reclamación

Reclama Por Mí ha informado a través de un comunicado que la plataforma ha gestionado diversas reclamaciones de usuarios a los que se le habían cobrado TAE de hasta el 27%. El propio Tribunal Supremo se pronunció sobre este tipo de financiación en marzo del 2020 considerando el caso juzgado como usura, en virtud de la Ley de Represión de Usura de 23 de julio de 1908. El resultado es la devolución de todos los intereses cobrados de más que excedan el capital prestado y, por supuesto, la cancelación del contrato, lo que comenzó una ola de reclamaciones de miles de ciudadanos de todos los perfiles afectados.

El precio de la gasolina vuelve a subir. Foto de Archivo

Asimismo, la plataforma ha anunciado que un ejemplo de tarjeta revolving de crédito ofrecida por las propias gasolineras y reclamada con éxito por los expertos de Reclama por Mí fue la de una familia de Oviedo, que contrató una tarjeta revolving Visa Cepsa Wizink con la promesa de que le permitiría conseguir descuentos a la hora de repostar. Además, esta tarjeta les permitía realizar pagos y compras y devolverlos “cómodamente” cada mes.

Sin embargo, se les aplicaba un interés abusivo del 26,82% TAE, que impidió a los afectados hacer frente a los pagos. Acudieron a Reclama Por Mí para reclamar ante la justicia y, en este caso concreto, además de los altos intereses usureros, se solicitó que se revisaran las condiciones en las que se contrató la tarjeta, que no fueron comunicadas con la transparencia adecuada debido a la letra pequeña del contrato, ni siquiera legible. Después de la intervención de los abogados de Reclama Por Mí, el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Madrid declaró nulo el contrato, condenando a Wizink Bank a devolver casi 12.000 euros a los afectados por usura y falta de transparencia.