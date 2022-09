Todas las ayudas para comprar libros textos para la vuelta al cole

En España existen ayudas en para adquirir los libros de texto y material didáctico. Bankinter analiza en su blog todas las ayudas de este curso 2022/2023 tanto a nivel estatal como autonómico:

¿Qué CCAA ofrecen libros gratis?

Andalucía

En Andalucía los libros de texto son gratuitos para los alumnos de los centros públicos y concertados, tanto para primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional (FP) Básica como para Educación Especial. Una vez finalizado el curso, lo único que tienen que hacer es devolverlos al centro.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ofrece un programa de préstamos de libros y material curricular llamado ACCEDE. Este programa está destinado a alumnos de centros de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial que cursen sus estudios en los centros sostenidos con fondos públicos en la Comunidad de Madrid en dichas enseñanzas. Para ello, los alumnos deben presentar su adhesión al Programa Accede en el centro educativo en el que estén matriculados o hayan solicitado la plaza.

Vuelta al cole.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana existe el Programa Xarxa Llibres, por el que los alumnos reciben gratis material de segunda mano, que tendrán que devolver a final de curso. Además, para aquellos alumnos de primero y segundo de primaria, que no forman parte del banco de libros por tratarse de material no reutilizable, se puede solicitar el cheque libro, por el cual perciben una cuantía para comprar el material necesario para el nuevo curso.

La Rioja

La Rioja pone a disposición de los padres también un banco de libros gratuitos basado en sistema de préstamos, en el que la propiedad de los libros es de los centros educativos, como sucede en las otras comunidades. Los libros de texto gratuitos de La Rioja están disponibles para todos los alumnos de centros docentes públicos de los niveles de educación obligatorios. Para los colegios concertados habría subvenciones destinadas a financiar el programa de gratuidad de libros de texto.

Murcia

En la Región de Murcia también disponen de un banco de libros gratuito para aquellos alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, los Ciclos Formativos de grado básico y Educación Especial, en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Navarra

El programa de gratuidad de libros de texto del Gobierno de Navarra está dirigido a las familias con hijos que cursan estudios en los centros de Educación Infantil y Primara de Navarra.

Otras ayudas

Aragón

Aragón tiene ayudas para la adquisición de libros de textos para los alumnos de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y Educación Especial en centros sostenidos con fondos públicos. Estas ayudas están destinadas a las familias cuya la renta familiar en 2020 fuera inferior a 13.896,48 euros anuales (2 veces IPREM).

Asturias

Asturias dispone de una subvención para el uso de libros de texto en régimen de préstamo para aquellos alumnos que realicen estudios en Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria o Enseñanza Básica Obligatoria en los centros docentes públicos de la comunidad autónoma del Principado de Asturias. Entre los requisitos de la ayuda está no estar repitiendo curso y que la renta familiar del ejercicio 2020 no sobrepase los umbrales de la convocatoria, que van en función del número de miembros de la unidad familiar.

Canarias

En Canarias existe una ayuda para libros de texto y materiales didácticos para aquellos alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, y 1º y 2º de Educación Primaria, 3.º a 6.º de Educación Primaria, 1.º a 4.º de la Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Programas de Formación Profesional Básica Adaptada. El requisito de las ayudas de Canarias es que la renta familiar no supere las cantidades especificadas en la convocatoria, que van en función del número de miembros de la unidad familiar.

Castilla – La Mancha

En el caso de Castilla – La Mancha, existe una convocatoria de ayudas para la adquisición de libros que texto, que va en función del nivel de renta y del nivel educativo. Podrán ser beneficiarios de las ayudas directas para el uso de libros de texto, el alumnado matriculado en Educación Primaria y Secundaria obligatoria en los centros públicos de Castilla-La Mancha y los centros privados concertados de Castilla-La Mancha que impartan las enseñanzas de Educación Primaria y Secundaria obligatoria, siendo destinatario del uso de los libros de texto el alumnado matriculado en estas enseñanzas.

Castilla y León

En Castilla y León está disponible el programa RELEO PLUS, que ofrece ayudas en especie o dinerarias, dirigidas a todo el alumnado que curse educación primaria o educación secundaria obligatoria en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León y cuya renta de la unidad familiar en el año 2020 no supere en 2,68 veces el IPREM en 2021, es decir 21.195,05 euros. Tal y como indican en la convocatoria, el alumnado beneficiario de estas ayudas recibirá como ayuda en especie los libros de texto del Banco de libros ubicado en el centro donde curse sus estudios, y solo en el caso de que en éste no se dispusiera de las existencias requeridas se le entregará una ayuda dineraria.

Ayudas libros de texto en Extremadura para familias numerosas

En el caso de Extremadura, las familias numerosas cuyos ingresos no superen las cantidades especificadas en la convocatoria, pueden solicitar de forma gratuita, en concepto de préstamo, los libros de texto seleccionados por el centro para los estudios que esté cursando. Esta ayuda es para los centros públicos de Extremadura que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial, así como los que impartan enseñanzas de segundo ciclo de Educación Infantil.

Material escolar. Pixabay.

Galicia para familias numerosas

La Xunta de Galicia también tiene un fondo solidario de libros de texto y ayudas para adquirir libros de texto y material escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, ESO y educación especial. Las distintas modalidades de ayudas tienen como objeto apoyar a las familias con menos ingresos a fin de que dispongan de los libros de texto y material escolar.

Ayudas en España para comprar libros de texto

Ayudas estudiantes CIDEAD

Hasta el 26 de julio de 2022, incluido, pueden solicitar las ayudas para adquisición de libros de texto, material didáctico e informático, los alumnos matriculados en cualquiera de los cursos de Educación Primaria o de Educación Secundaria Obligatoria en el curso académico 2022-2023, en el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD).

El importe de las ayudas estatales para comprar libros es de 105 euros. Para solicitarlo, los alumnos deben no estar repitiendo curso y pertenecer a una unidad familiar cuyos ingresos en el año 2021 no superen los umbrales de renta establecidos en la convocatoria.