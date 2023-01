El Tribunal de Cuentas vigila al Imserso: detecta «debilidades» en el control de las subvenciones

El Tribunal de Cuentas pone un ojo en el Imserso. El órgano fiscalizador ha pedido al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que revise las normas y procedimientos de las subvenciones que otorga el Instituto de Mayores a las entidades sociales para poder conocer si se cumple el objetivo establecido en su concesión.

Según el tribunal, «existen importantes debilidades en el control interno efectuado por el Imserso tanto en el procedimiento de concesión como de seguimiento y justificación de las actividades subvencionadas, como consecuencia de que los medios humanos y materiales disponibles no son suficientes». Así, este tribunal ha aprobado el Informe de fiscalización de las subvenciones de régimen general concedidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales en el área de atención a mayores, ejercicio 2020.

La fiscalización se refiere a las subvenciones de régimen general concedidas por el Imserso a entidades no gubernamentales sin ánimo de lucro, de implantación estatal y dirigidas, exclusivamente, al área de atención a mayores. En total, han sido 32 las entidades beneficiarias de las que 19 lo han sido en, al menos, los últimos 20 años y 27 en los últimos 14 años, detalla el informe.

EFE/ Biel Aliño

Según la evaluación, «las bases reguladoras de las subvenciones están desactualizadas, las convocatorias son genéricas, se otorga excesivo grado de discrecionalidad al órgano concedente y no se valora adecuadamente las actividades de las ONG en beneficio de los mayores, ni puntúa el número de beneficiarios directos».

El importe del crédito presupuestario asignado anualmente a esta partida se sitúa en torno a 2,3 millones de euros, forma parte de las políticas y programas relacionados con el envejecimiento activo de la población. En 2011, el 16,9% de la población española era mayor de 65 años, y en 2021, este porcentaje ascendió al 19,6%.

El TC advierte de un «desajuste»

El informe pone de manifiesto que las bases de las subvenciones fueron originariamente concebidas para atender programas específicos de apoyo a mayores que hoy ya no existen y que «desde el año 2007 esas bases no han sido revisadas a pesar de que hay líneas de actuación que ya no se subvencionan, lo que genera un desajuste».

«Esta situación ocasiona inconsistencias tanto en los datos que se solicitan como en su valoración con respecto a la finalidad que persigue la subvención», indica el Tribunal de Cuentas.

Leer más: Este es el nuevo plazo para presentar tu solicitud a los viajes del Imserso

Todo ello lleva a que se recomiende al Ministerio su revisión al mismo tiempo que se le conmina a que estudie si esta línea de subvenciones responde al objetivo estratégico del Plan estratégico de subvenciones 2021-2023.

No obstante, requiere al Imserso a que modifique las convocatorias, dicte instrucciones detalladas, elabore un manual interno de procedimiento y amplíe la dotación de personal y las herramientas informáticas con vistas a la mejora de la gestión de la subvención.