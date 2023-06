Puedes irte de vacaciones si estás de baja laboral. Pero tienes que cumplir estos requisitos

Viajar durante una incapacidad temporal plantea varias consideraciones legales y médicas. Si bien la ley no prohíbe específicamente viajar estando de baja médica, es importante evaluar si el viaje puede agravar la condición del beneficiario y retrasar su recuperación. A continuación, se detallan aspectos relevantes para comprender la situación de viajar estando de baja.

En primer lugar, la Ley General de la Seguridad Social establece los casos en los que se pierde el derecho a cobrar la prestación por incapacidad temporal.

Estos incluyen actuar de manera fraudulenta para obtener o conservar la prestación, trabajar por cuenta propia o ajena, rechazar o abandonar el tratamiento sin causa razonable, o no presentarse a las convocatorias de examen y reconocimiento médico.

¿Un derecho o un fraude?

Dentro de este marco legal, es necesario analizar si el viaje durante la baja médica podría considerarse un fraude. Si el beneficiario sigue las indicaciones y recomendaciones médicas, no actúa de manera fraudulenta y cumple con las obligaciones relacionadas con el tratamiento y las citas médicas, es menos probable que se le acuse de fraude.

La viabilidad de viajar estando de baja depende de la dolencia que haya causado la incapacidad. Si el médico no ha contraindicado el viaje y este no afecta negativamente la recuperación, no habría inconvenientes en principio.

En algunos casos, como en las bajas por depresión o ansiedad, el descanso y cambio de ambiente pueden incluso resultar beneficiosos. Sin embargo, si la baja se debe a una lesión o a una cirugía que requiere reposo absoluto, el viaje podría ser desaconsejado, ya que el médico habrá indicado la necesidad de descanso y cuidado.

Es recomendable solicitar una autorización al médico que lleva el seguimiento antes de realizar el viaje. Foto Freepix

Es fundamental tener en cuenta que el incumplimiento de las obligaciones médicas y el agravamiento de la condición del beneficiario pueden tener consecuencias tanto legales como para la propia salud.

En cuanto a las consecuencias legales, aparte de la posible pérdida de la prestación por incapacidad temporal, existe la posibilidad de sanciones e incluso un despido justificado, lo que implicaría la falta de derecho a indemnización.

Para evitar problemas legales y salvaguardar el bienestar del beneficiario, es recomendable solicitar una autorización al médico que lleva el seguimiento de la incapacidad antes de realizar el viaje. Al obtener la aprobación del facultativo, se podrá asegurar que el viaje no infringe ninguna indicación médica y, por lo tanto, no se comete fraude.

Tomar la decisión de viajar sin consultar al médico puede resultar perjudicial tanto desde el punto de vista legal como para la propia salud.