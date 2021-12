Yolanda Díaz advierte a sus socios y calma a la CEOE con la reforma laboral: “La vocación es mantener el texto”

Yolanda Díaz ha cerrado la puerta a grandes cambios en el texto de la reforma laboral, después de que el Consejo de Ministros haya aprobado ya este martes el anteproyecto que ha pactado con la patronal y los sindicatos. La vicepresidenta quiere conservar el contenido tras nueve meses de negociaciones, a pesar de las dudas que ha generado entre las formaciones que dan apoyo al Gobierno.

Yolanda Díaz ha repetido hasta la saciedad su objetivo de utilizar el “diálogo” para desencallar la situación, aunque ha dejado claro que el Ejecutivo no cederá mucho ante las presiones para modificar la reforma laboral de nuevo. “La vocación es mantener este texto”, ha explicado en rueda de prensa, después de que la CEOE haya expresado dudas de si lo pactado será lo que prosperará.

La aprobación en Consejo de Ministros se produce en un momento clave con el Gobierno entre la espada y la pared. Mientras que Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco o Eh Bildu ya han anunciado enmiendas para cambiar el texto de acuerdo a sus intereses, la CEOE amenaza con levantarse de la mesa de diálogo social si se altera el acuerdo al que han llegado los agentes sociales.

“Vamos a dialogar siempre más allá de todo lo posible” Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno

“Vamos a dialogar con todo el mundo y con especial cariño a las fuerzas que dan apoyo al Gobierno”, ha enfatizado.

Yolanda Díaz asegura que los socios conocían la negociación

La líder de Unidas Podemos ha explicado que los principales socios de la coalición ya eran conocedores sobre el rumbo de las negociaciones con los agentes sociales desde el mes de marzo, cuando arrancaron las primeras reuniones. Y al margen de las fuertes críticas de las últimas horas les ha mantenido como sus principales interlocutores.

Díaz se ha deshecho en elogios tanto con el texto normativo como con la participación de todos los agentes sociales en el proceso con el objetivo de contrarrestar el fuego amigo de algunos de sus socios principales. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, había advertido apenas minutos antes sobre su descontento: “Venden humo”.

Eso sí, la vicepresidenta no ha dado pistas sobre si buscará el apoyo de otras formaciones en el arco parlamentario como Ciudadanos que puede resultar clave para desatascar la mayoría en el Congreso. Y se ha limitado a cuestionar la negativa ya adelantada por el Partido Popular. “El no por el no hace mucho daño a España“, ha expresado.

El Partido Socialista sí que ha dado síntomas de una mayor sintonía con la formación de Inés Arrimadas. El portavoz parlamentario, Héctor Gómez, ha dejado la puerta abierta a cualquier partido que quiera sumarse al acuerdo para intentar sumar 10 votos más en la votación definitiva.