Yolanda Díaz deja en manos del PSOE la subida del salario mínimo

El conflicto por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) todavía no está cerrado. El Gobierno no alcanzó un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT y las patronales CEOE y Cepyme en la reunión de la semana pasada. Aún así, la vicepresidenta tercera y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, dejó claro que el Gobierno subiría el sueldo mínimo sí o sí, aunque ahora la pelota está en el tejado de la parte socialista del Ejecutivo.

En una visita a Alicante para reunirse con el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, Díaz ha sido preguntada sobre cuándo se hará definitivamente efectiva esta subida. Y, según la vicepresidenta, todo dependerá del PSOE: “La decisión final no está en esta parte de la coalición, sino en la parte mayoritaria del Gobierno”.

Díaz ha dejado claro que la prioridad de su ministerio son las personas más vulnerables, sobre todo quienes están “fuera de convenio y que lo pasan mal”. “Aunque sean cantidades simbólicas son importantes para las familias”, ha insistido.

El Ejecutivo mantiene su intención de elevar el SMI en una horquilla de entre 12 y 19 euros este año. Pero el conflicto entre los socios reside en cuándo comenzará a aplicarse este incremento.

“La decisión final no está en esta parte de la coalición, sino ahora mismo en la parte mayoritaria del Gobierno” Yolanda Díaz

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, trasladó a los agentes sociales que el incremento tendrá se aplicará con carácter retroactivo desde el pasado 1 de septiembre. No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aseveró que el incremento para los 1,5 millones de trabajadores que perciben actualmente el salario mínimo será efectivo el último trimestre del año.

Calviño ha anunciado este lunes en Telecinco su intención de realizar una “consulta formal” a los agentes sociales sobre la subida del SMI. De esta forma, tal y como anunció la semana pasada, la subida se retrasaría a finales de año. Sin embargo, sí que ha subrayado que “es el momento de continuar con el incremento del SMI” y ha restado importancia a la negativa de la patronal.

Díaz arremete contra la patronal: “Esto no es negociar”

“La relación que tenemos con la CEOE es excelente”, ha asegurado Calviño. Pero Díaz no puede decir lo mismo. La responsable de Trabajo ha lamentado que CEOE y Cepyme no se hayan movido de su posición inicial de que el salario mínimo sea congelado. “Las patronales entran pidiendo cero euros de subida y salen pidiendo cero euros; esto no es negociar, es otra cosa”, ha asegurado.

Yolanda Díaz junto a Nacho Álvarez (dcha.) y Josep Vendrell (izq.). / EFE

En esta línea, Calviño ha apuntado que apruebe lo que apruebe el Gobierno, “a los sindicatos les hubiera gustado más y los empresarios dirán que no es el momento”. Por ello, ha asegurado que el Gobierno tomará la decisión que considere mejor “intentando contar con el máximo apoyo posible”.

Leer más: Escrivá admite que subir el SMI puede afectar al empleo

Díaz hecho hincapié en la necesidad de subir el SMI con el argumento de que “no hace falta decir cómo está el IPC y lo mal que lo pasa la gente”. Además, ha informado que desde el pasado fin de semana ha estado trabajando de forma informal con los sindicatos sobre este asunto y “sabe bien dónde puede estar el acuerdo”.

Díaz defiende la mesa de diálogo

Respecto a la mesa de diálogo que se celebrará esta semana entre el Gobierno y el Govern catalán, Díaz no ha querido desvelar ni la agenda ni quién participará. Sin embargo, ha insistido en la importancia de cuidar este foro. “Es un paso de máxima relevancia”, ha señalado.

Leer más: Iceta equipara la mesa de diálogo con las negociaciones de paz de Vietnam

En su opinión son tres las claves que tendrán que cumplirse para el correcto desarrollo del diálogo: “Las partes han de poder hablar de cuantos temas estimen conveniente con absoluta libertad porque hablar con libertad es la esencia de nuestra democracia; en segundo lugar, tenemos que tejer una agenda que deber ser común; y hay un tercer elemento, el más importante, y es que tiene que haber un único acuerdo, una premisa que diga que vamos a seguir acordando”.

“Tenemos diferencias, lo sabemos, pero es la herramienta más valiosa que tenemos. Tejer confianza entre las partes es la misión principal de esta mesa. El diálogo es la premisa y el objetivo, la reconciliación”, ha concluido la ministra.