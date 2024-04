¿Cuánto cobra una persona con una pensión mínima contributiva? Todo lo que debes saber 

Las pensiones contributivas en España son un tipo de prestación económica que se otorga a las personas que han cotizado a la Seguridad Social durante su vida laboral. Estas pensiones se basan en las contribuciones que el individuo ha realizado a lo largo de su carrera profesional, ya sea como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia.

El importe de la pensión contributiva está directamente relacionado con el historial laboral y las cotizaciones realizadas por el beneficiario durante su vida laboral. Esto significa que cuanto mayor sea el período de cotización y los ingresos declarados, mayor será la cuantía de la pensión.

Otro tipo de pensiones que se otorgan en España son las no contributivas. Se refieren al tipo de prestaciones económicas otorgadas por el Estado para garantizar un nivel mínimo de ingresos a aquellas personas que no tienen los recursos suficientes para subsistir y que no han cotizado lo necesario para acceder a una pensión contributiva.

A diferencia de las pensiones contributivas, las no contributivas no dependen de un historial laboral o de cotizaciones a la Seguridad Social. Estas son las pensiones de jubilación no contributivas y las de invalidez no contributivas.

Qué tipo de pensiones contributivas hay en España

En España, existen varios tipos de pensiones contributivas, clasificadas en varios tipos, dependiendo de la situación del beneficiario y del motivo por el que se concede la pensión.

Las de jubilación son las más comunes. Se conceden a personas que alcanzan la edad legal de jubilación y han cotizado a la Seguridad Social durante un cierto período de tiempo. Existen varios tipos: ordinaria, anticipada, parcial, flexible y especial.

También existen las de invalidez, que se otorgan a aquellas personas que, debido a una enfermedad o lesión, tienen una incapacidad laboral que les impide poder trabajar. Esta pensión puede ser total, parcial, absoluta o de gran invalidez dependiendo del grado de incapacidad.

Finalmente, el último tipo es por fallecimiento, donde están las pensiones por viudedad, orfandad y en favor a los familiares. La primera se concede a los cónyuges supervivientes de un trabajador fallecido, siempre que el fallecido haya cotizado lo suficiente para generar derecho a esta prestación.

Los montos mínimos de las pensiones contributivas en España varían según el tipo de pensión y algunas otras circunstancias como los cónyuges a cargo o la edad de jubilación.

La de orfandad se otorga a los hijos menores de edad o con discapacidad que quedan huérfanos de ambos padres o de uno de ellos, siempre que el progenitor fallecido haya cotizado lo suficiente. Por último, la última se concede a otros familiares, como padres o hermanos, en determinadas circunstancias y siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente.

El mínimo que se cobra con cada una de estas pensiones contributivas

El monto mínimo para una pensión de jubilación contributiva en España está en 692.50 euros mensuales. Estas las reciben las personas que se han jubilado con menos de 65 años y tienen un cónyuge, pero no están a cargo de él. En el caso de superar los 65 años, lo mínimo mensual es de 743.30 euros.

En el caso de las pensiones de invalidez, lo mínimo está en torno a los 577 euros, para aquellas personas con una incapacidad total y que tiene un cónyuge, pero no está a cargo de él.

En el caso de la pensión de viudedad, la cantidad mínimo también suele situarse alrededor de los 500 euros mensuales. Esta es para aquellas personas menores de 60 años.

Por último, para las pensiones de orfandad y por favor de los familiares, la Seguridad Social concede un mínimo de 239.50 euros. Están diseñadas para cubrir las necesidades de los beneficiarios en función de su situación particular.