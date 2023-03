Abertis quiere implantar el pago por uso en las carreteras españolas

El consejero delegado de Abertis, José Aljaro, ha criticado este lunes que implantar el pago por uso en las vías españolas de alta capacidad está fuera de las agendas políticas en el corto plazo, pese a ser la opción más justa desde el punto de vista económico y social.

Durante su intervención en el foro económico «Wake Up Spain!» organizado por El Español, Invertia y D+I, ha subrayado que no tiene sentido que se esté pagando el mantenimiento de toda la red de alta capacidad con los impuestos de todos, no solo de los que usan las vías; y que además se estén manteniendo carreteras que están dañadas por usuarios que no son españoles.

«Estamos pagando con los impuestos de todos cosas que no corresponderían», señala Aljaro, que subraya además que hay un déficit de 8.000 millones en las vías de alta capacidad y que además es necesario construir unos 800 km de vías de alta capacidad que supondría otros 4.000-5.000 millones más de inversión que sale de los presupuestos generales.

Autopista de Abertis. Foto de Archivo

Para el caso de España, el consejero delegado de Abertis aboga por implantar el pago por uso en toda la red, con un sistema de pórticos con tecnología satelital o por cámara; y advierte de que la prioridad en las partidas sociales va muchas veces en detrimento de las inversión en infraestructuras.

Cuatro modelos

Entre los modelos que hay actualmente, ha destacado cuatro, el sistema tradicional de barrera que cubre toda la red, pero que, aunque no es el más eficiente, sí es el más seguro para cobrar; o el de «free flow», que no obliga al vehículo a parar, pero no siempre se consigue el cobro; ambos fácilmente implantables en España.

También se ha referido a dos modelos que se están extendiendo en Estados unidos, el de «management lanes» con carriles reversibles de pago en función del tráfico para descongestionar los accesos a las grandes ciudades o el sistema satelital «RUC», en el que pagan los coches eléctricos e híbridos en función del uso de la vía. De hecho, la compañía ya está trabajando en proyectos piloto en Estados Unidos y en otros mercados.