Acciona revoluciona el mercado con un coche eléctrico por menos de 10.000 euros

José María Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona, anuncia que la compañía se prepara para entrar al mercado de vehículos eléctricos con un modelo que estará disponible para la comercialización en el cuarto trimestre del año. Destacó que el precio de este vehículo será inferior a los 10.000 euros, una vez descontadas las ayudas para la compra de vehículos eléctricos y el servicio de alquiler de batería.

Durante la junta general de accionistas, Entrecanales informó que habían vendido 300 coches eléctricos a una empresa de alquiler en Mallorca con el fin de recibir comentarios y mejorar el producto. Expresó su optimismo de que «antes de que finalice el año», podrán comenzar a vender los vehículos a clientes privados de manera estable.

Leer más: Acciona compra Solideo para promover el autoconsumo

Para llevar a cabo las pruebas de los nuevos coches eléctricos, Acciona ha seleccionado a la empresa OK Movility como colaborador. Aunque aún no tienen órdenes de pedidos concretas, se espera que el vehículo esté dirigido principalmente a particulares, pero también a flotas.

Entrecanales reveló que el servicio de alquiler de batería tendrá un coste de 20 euros al mes, que incluye 15 euros por la batería y 5 euros adicionales por la recarga. La autonomía real del vehículo será de 130 kilómetros, aunque la autonomía teórica se estima en 150 kilómetros.

En cuanto a la distribución de los vehículos, Acciona tiene planes de venderlos a través de concesionarios y está en conversaciones con grandes marcas, como Volkswagen y Seat, para que también distribuyan sus vehículos. Entrecanales mencionó que «hay más opciones» además de estas dos marcas y destacó que creen tener «un producto urbano muy bueno».

En relación con el cambio de domicilio social al extranjero, como lo hizo Ferrovial, Entrecanales explicó que Acciona ha estudiado esa posibilidad, pero ha decidido mantener su sede en España. Argumentó que la situación de Acciona en el país es estable, los costos no justifican el esfuerzo y su presencia en el mercado estadounidense no es tan significativa como en el caso de Ferrovial, por lo que buscar cotización en ese país no sería tan beneficioso.

Entrecanales también expresó su preocupación por la volatilidad regulatoria en España y pidió estabilidad regulatoria para el sector. Destacó que Acciona realiza inversiones a largo plazo en elementos impredecibles, como la energía eólica, y la previsión de cambios regulatorios es incierta y perjudicial para la inversión. Reclamó un entorno regulatorio más estable para atraer inversiones.

Con la mirada puesta en el futuro

En cuanto a posibles adquisiciones de activos, Entrecanales mencionó que están considerando adquirir algunos de los activos puestos en el mercado por competidores como Sacyr. Sin embargo, descartó la venta de activos o la reducción de participaciones en sus inversiones actuales.

Respecto al posible impacto de una burbuja fotovoltaica en el negocio de Acciona, Entrecanales afirmó que los proyectos previstos para este año están protegidos de ese riesgo debido a factores geográficos, contratos seguros y la estrategia de hibridación. Sin embargo, reconoció que en el futuro podría haber algún efecto y que están preparados para ajustar su cartera de proyectos según sea necesario.