Aena logra la autorización para instalar una planta fotovoltaica en Barajas de 120 MW

La Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica ha otorgado a Aena la autorización administrativa previa para instalar una planta fotovoltaica en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas de 120 MW de potencia y sus infraestructuras asociadas.

En concreto, además de la planta fotovoltaica la instalación comprende una subestación eléctrica y varias líneas de evacuación a 45 kV y a 220 kV. Aena solicitó en diciembre de 2020 la autorización administrativa previa para esta instalación fotovoltaica.

En su conjunto, los términos municipales afectados por esta actuación son los de Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Madrid, y Paracuellos del Jarama, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio señala que la instalación de producción deberá adaptarse al contenido del Informe de Determinación de Afección Ambiental (IDAA) y a los compromisos adquiridos por Aena como promotor del proyecto durante la tramitación de la presente autorización.

Aeropuerto de la red de Aena.

A efectos de la obtención de la autorización administrativa de construcción, antes de tres meses, Aena deberá justificar si los condicionados impuestos durante el trámite de información pública y consultas suponen o no una reducción de la potencia instalada autorizada y deberá incorporar, en su caso, las medidas adoptadas para mantener la potencia estipulada.

La compañía recibió contestaciones de las que no se desprende oposición del Ayuntamiento de Alcobendas, del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, del Ministerio de Defensa, y de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid.

Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Tajo planteó una serie de sugerencias de carácter medioambiental.

Informe desfavorable del Ayuntamiento de Madrid

Además, se recibió un informe desfavorable del Ayuntamiento de Madrid al no ser compatible con el planeamiento urbanístico. No obstante, Aena indica que la modificación propuesta reubica los campos fotovoltaicos que se encontraban en terrenos del Ayuntamiento de Madrid, evitando así las afecciones a dicho Ayuntamiento y no habiéndose recibido respuesta alguna se entiende la conformidad al mismo.

También la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid mostró su oposición debido a la afección sobre un derecho minero denominado «Belén». Sin embargo, Aena indica que existe una sentencia firme sobre la caducidad de la concesión de esta explotación y no habiendo recibido respuesta alguna en plazo reglamentario, se entiende la conformidad del mismo.

Tras ello, en junio de 2022, el Ministerio formula el IDAA a fin de que el proyecto continúe con la correspondiente tramitación.