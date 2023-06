Agbar celebra su junta general de grupos de interés con el foco en la sequía

Agbar ha celebrado este miércoles la junta general de grupos de interés 2023 con el foco puesto en la sequía. Con este encuentro, el grupo ha querido rendir cuentas ante sus accionistas, trabajadores, proveedores, clientes, representantes de la administración pública y del tercer sector para consolidar la escucha activa con el objetivo de adoptar, conjuntamente, compromisos de futuro.

En concreto, la junta se ha centrado en tres ejes principales siguiendo los criterios ESG: medioambiente, acción social y gobernanza. «Estos indicadores que se han establecido como principal referencia para las administraciones, las empresas y demás instituciones para determinar cuándo una estrategia es sostenible», han explicado en un comunicado.

Medioambiente

En el primer bloque, dedicado al compromiso con el medio ambiente, en un contexto marcado por la lucha contra el cambio climático y la creciente escasez hídrica, se han presentado varias iniciativas del grupo para dar respuesta al gran reto de la sequía que está acechando a España, como es la regeneración y reutilización del agua para nuevos usos para las ciudades, industrias y agricultura.

El presidente de Agbar, Ángel Simón, ha explicado que «en el área metropolitana de Barcelona un 33% de agua desalada, un 25% de agua reutilizada, el resto, si no hay suficiente caudal en los ríos, vendrá del agua subterránea de los acuíferos del Besòs y el Llobregat».

Àngel Simón, presiente de Agbar.

En esta línea, ha descartado posibles restricciones de agua para los barceloneses: «Las medidas que hemos tomado nos van a permitir no hacer restricciones en el servicio domiciliario del área metropolitana de aquí a final de año». No obstante, ha abogado por impulsar más medidas y proyectos de reutilización de aguas para los próximos 10 años «para no volver a hablar de sequía».

«Solo está en nuestras manos dejar de hablar de sequía porque las ciudades pueden tener agua de manera permanente y estable», ha añadido.

En este primer bloque, también han debatido sobre las soluciones de descarbonización puestas en marcha en la actualidad para mitigar y adaptarse al cambio climático, con el objetivo de avanzar en la transformación ecológica de los territorios.

Acción social

En esta Junta General de Grupos de Interés de Agbar se ha abordado también el compromiso con la acción social de la compañía, como el acuerdo de colaboración entre la compañía, Ilunion y Fundación ONCE para impulsar acciones de formación y proyectos de inclusión sociolaboral.

En este bloque, también han destacado la estrategia del grupo de aguas para atraer, desarrollar y retener el talento en la organización, así como su programa de becas. Asimismo, se han presentado los avances del proyecto OLA, un proyecto puesto en marcha por Agbar, junto con Cruz Roja, para facilitar la ocupabilidad a personas en situación de vulnerabilidad.

Gobernanza

Por último, han ahondado en el compromiso del grupo con la gobernanza y han puesto en relieve la escucha activa, la transparencia y las alianzas como pilares claves para la compañía.

Asimismo, han hecho hincapié en la importancia de contar, en el ecosistema de alianzas, con proveedores estratégicos, que tienen en cuenta criterios de desarrollo sostenible y responsabilidad social y medioambiental.