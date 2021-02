Antonio Cañete: “Es imposible pensar que Barrios solo tiene intereses empresariales si lo financia la ANC”

A Antonio Cañete se le ha acusado de ser un funcionario profesional al mando de la patronal Pimec. Eterno número dos de Josep González, el dirigente se enfrenta este martes a la maquinaria de Eines Pimec y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que busca repetir la victoria obtenida en las elecciones de la Cambra Comerç de Barcelona, en verano de 2019.

El directivo atiende a Economía Digital y trata de esparcir el manto de duda que su rival, Pere Barrios, ha tendido sobre los comicios. “Una mentira no se convierte en una verdad por mucho que la repitas muchas veces”. Tira de currículum para defender su legado en la organización y también tiene ataques para el otro candidato: “Mientras unos estábamos tratando de levantar a las pymes, otros corrían el Dakar”.

¿Antonio Cañete puede presidir Pimec aunque no sea un empresario?

Antonio Cañete es un empresario. Defendamos lo que es un empresario, no es una casta. Yo he tenido empresas y he sido consejero delegado de empresas. Monté Cofme, uno de los proyectos empresariales e innovadores que hay, con compañías de Salicru y Permax y ahora soy presidente honorario del conglomerado.

Pero su rival utiliza el argumento para atacarlo…

Eines Pimec es una candidatura que solo quiere desprestigiar a la entidad y a mi mismo. Desde el día uno cuestionaron el procedimiento a pesar de que se sabía desde hace más de un año que iba a haber elecciones.

“Si Barrios ha encontrado algún acto ilícito, que salga y lo diga abiertamente, pero que no vaya con insinuaciones”

Dice que los comicios están manipulados

Se dedican a cuestionar y desprestigiar Pimec. Dicen que no han tenido acceso al censo electoral y es mentida: han tenido el mismo acceso que nosotros. La patronal no puede entregar el censo por protección de datos, pero Barrios ha venido a consultarlo como he hecho yo. Cogen sus altavoces y las redes sociales para generar mala imagen. Es en lo que han basado la campaña. Sí encuentran algún acto ilícito, que salgan y lo digan abiertamente, pero que no vayan con insinuaciones.

También ha sido criticado por haberse puesto un sueldo

Es el camino que están siguiendo los agentes sociales. Hay que profesionalizarlos. Los sindicatos tienen a gente dedicada y en la misma CEOE el presidente tiene un salario.

Se acusa a la patronal de haberse quedado anquilosada, ¿qué ha hecho en los últimos años para servir a sus afiliados?

Mientras nosotros estábamos trabajábamos sin parar para mitigar los efectos del coronavirus, Barrios estaba corriendo el Dakar. Aquí ya tienes un ejemplo. Hay muchos más: hemos conseguido la vicepresidencia europea de la patronal de pymes, el 50% de representación con Foment o la firma del nuevo acuerdo interprofesional.

“Una candidatura financiada por la ANC es imposible que piense solo en fines empresariales”

Precisamente la representación patronal es otro de los logros que está a debate

Eines Pimec quiere la creación de una patronal única, algo que nos recuerda al sindicato vertical de otras épocas. ¿Alguien cree que las pymes tendrán poder de decisión si solo hay una patronal?

Quizás alguien puede pensar que Pimec no se adaptó a los nuevos tiempos

Hemos repensado el sistema de gobernanza para adaptarlo al siglo XXI, pero estoy orgulloso de lo que hemos hecho. Otros en apenas dos años ya registraron unas pérdidas brutales en la Cambra de Comerç, una entidad que ganaba dinero hasta que llegó la ANC. Con la ANC financiando a su candidatura, es imposible pensar que Barrios piense solamente en la empresa y no en intereses secundarios.

Usted también habla de activismo, pero de activismo empresarial. Deme alguna propuesta de su programa

Hay que conseguir que las pymes tengan representación estatal, en la CEOE no existe una organización como Pimec. Se creó Cepyme, pero no tiene una representación real. Nosotros ya presidimos la plataforma española contra la morosidad y este camino hay que seguirlo para tener una institución que represente a las pymes a nivel español.

“Presionaremos para que en la contratación pública haya discriminación positiva para las pymes”

¿Y esto del capitalismo inclusivo?

Básicamente, que las normas no beneficien solo a las cuatro grandes empresas. Una ley que no significa nada para una empresa de 1.000 personas puede hundir a una de tres. Queremos que en la contratación pública haya discriminación positiva para las pymes y que los de siempre no se lleven todo el pastel. No puede ser que las empresas del Ibex cobren a 60 días y paguen a 180 ni que nuestro impuesto de sociedades real sea mayor que el suyo.

¿Y a nivel laboral?

Desde luego, no seguiremos los pasos de Eines Pimec. La única propuesta que les he leído es la de poder contratar por debajo del salario mínimo con la excusa de ser un aprendiz sénior. ¿Este es el perfil de empresario que queremos para dirigir Pimec?, ¿más precariedad? Cuando lo leí me llevé las manos a la cabeza.