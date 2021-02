Pere Barrios ( Eines Pimec): “Propongo que se pueda contratar como aprendices a inmigrantes y gente sin estudios”

De Pere Barrios sabemos que es independentista y que aspira a presidir Pimec. El también vicepresidente de la Cambra de Comerç de Barcelona cuenta con el respaldo de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) para las elecciones patronales del 23 de febrero en un intento de revalidar la conquista obtenida por Joan Canadell. Sin embargo, ¿qué intenciones tiene este empresario más allá de desear que Cataluña sea un estado?

Barrios atiende en plena recogida de votos a Economía Digital. En una conversación telefónica, el dirigente llama a “acabar con el establishment” que manda en Pimec y siembra dudas sobre el procedimiento electoral en marcha, aunque sin aportar todavía pruebas. También deja alguna propuesta: poder contratar como aprendiz independientemente de la edad y el ya manido “acercar el currículo de la universidad a las necesidades del mundo real”.

Discúlpeme que no sea original para empezar, ¿cuál es el papel concreto de la ANC en su campaña?

Sí, es una pregunta que me han hecho mucho. El día que presentamos la campaña éramos cuatro gatos, pero aparecieron 24 medios de comunicación. Pedimos ayuda e inmediatamente la ANC nos dijo que nos apoyaba, solamente nos pidió que fuéramos independentistas.

¿Y no teme que la ANC se cobre el favor?

No, no tenemos miedo a ser utilizados. Nosotros somos empresarios y ellos no. No negamos que nos ayudan, pero yo he vivido muy directamente el tema de la Cambra –es vicepresidente– y en un año y medio no han pedido nada.

¿Cuáles son los ejes de su política para Pimec? Cuando se habla de Pere Barrios, solo se habla de lo independentista que es

Queremos que Pimec sea la auténtica representante de las pymes catalanas. Ya lo es, pero no lo sabe. Esto es debido a los complejos existentes. Nuestras empresas son pequeñas, pero eso no hace pequeña a la patronal. Las empresas de Foment del Treball son grandes, pero eso no hace a esa patronal. No entiendo porque debemos conformarnos con el 50% de la representación, cuando tenemos 128.000 asociados –realmente son aproximadamente 6.000, pero muchos afiliados son gremios, por ejemplo–.

“Quiero que la patronal la presida un empresario y no un empleado como Antonio Cañete”

Su rival ha estado más de 20 años en Pimec y le acusa de desconocer la realidad empresarial, ¿qué le respondería?

Él conoce la administración de Pimec, pero no me puede dar lecciones de conocimiento empresarial. Quiero que la patronal la presida un empresario y no creo que un empleado como es Antonio Cañete –su rival y histórico secretario general de la patronal– pueda aspirar a serlo. Yo he estado más de veinte años en patronales y fui vicepresidente en Pimec hasta que me invitaron a irme al entrar en la Cambra.

Más allá de por independentista, ¿por qué deben votarle?

Una entidad que en 24 años sólo ha conocido a un presidente ya tiene un tic extraño. Pimec ha sido gobernada siempre por un establishment. Josep González aburrió a todo el mundo. Para no crear tensiones, no ha hecho nada. Nuestra primera intención es ser la única patronal para tener fuerzas a la hora de negociar convenios, por ejemplo.

Sí, pero una vez tengan el poder, una vez haya acabado con este establishment, ¿qué quiere hacer con él?

Una propuesta: hay que instaurar una nueva categoría laboral, la de aprendiz sénior. Aplicaría a gente que aunque tenga 40 años, inmigrantes, sin estudios, personas que no tengan formación. Ahora mismo no puedo contratarlos porque no generan el valor necesario, pero con esta figura sí podría hacerlo.

“Instaurar la categoría de aprendiz sénior ayudaría a que muchos que no tienen el graduado escolar aprendiesen un oficio”

¿No generaría incluso más precariedad al no aplicarse el salario mínimo? Más en colectivos ya muy golpeados como los inmigrantes con bajo nivel de estudios

Ahora lo que está pasando es que están siendo contratados por cuatro horas cuando realmente trabajan ocho. Muchos no tienen ni siquiera el graduado escolar, así que sería la manera de que aprendiesen un oficio.

¿Y para los más jóvenes?

Hay que alinear las demandas de la empresa con las del mercado laboral. En el sector industrial, por ejemplo, no hay paro y no encontramos personal. No nos pongamos a promocionar la filosofía y las letras si lo que necesitamos es ingeniería. El temario de la universidad debe estar a las órdenes del mercado real.

Primero deberá ganar unas elecciones sobre las que ha sembrado dudas. En el debate de TV3 dijo que estaban recopilando hechos “feos”, ¿me los podría detallar?

Nos reservamos el derecho a impugnar, estamos sorprendidos por las cosas que hemos visto. Hemos elaborado un listado de hechos que nos ha extrañado y antes de las elecciones los explicaremos.

Sobre la manipulación de las elecciones: “Nuestros abogados trabajan para ver la graduación del problema”

¿Me puede detallar alguno?

Uno: en julio de 2020 –antes de la convocatoria de elecciones–, la asamblea modificó los estatutos para que los socios colectivos, como los gremios, puedan tener hasta 30 votos. Casualmente, la lista de Cañete tiene 27 socios colectivos. No te voy a avanzar más, pero tenemos muchos más. Los hemos enviado todos a la Junta Electoral. Nuestros abogados están trabajando en ello para ver la graduación del problema y entre el lunes y el martes diremos más.

La Junta Electoral hasta el momento no ha estimado las quejas, y tampoco me las quiere desvelar…

La Junta Electoral también está formada por gente interna. Además, trabajan con un reglamento que nunca se utilizó y que es del siglo pasado. Y si no fuera suficiente, además de ser antiguo lo han afinado. La secretaría general ha trabajado desde dentro, sin obstáculos ni rivales. Encima ahora quieren establecer un sueldo para el presidente.

Antonio Garamendi también se puso un sueldo para presidir la CEOE, ¿es negativo que se profesionalice la patronal?

Sería profesionalizar si se pusiese un profesional de la empresa, pero si se trata de un profesional del funcionariado como Antonio Cañete ya no tengo tan claro si es profesionalizar.