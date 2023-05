Pese a que las circunstancias macroeconómicas no invitan al optimismo, la banca ha vuelto a contar con el beneplácito del mercado. Las entidades bancarias cotizadas del Ibex 35 están firmando un mes de mayo positivo, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes del sector, tanto a nivel internacional como a escala nacional.

Caixabank, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Bankinter y Unicaja Banco mantienen la tendencia al alza en bolsa en lo que va de mes pese al impuesto a la banca del Gobierno de Sánchez y, por supuesto, a las turbulencias financieras que surgieron el pasado marzo en Estados Unidos y que, hasta ahora, se han dejado sentir sobre los valores del sector bancario.

Sea como fuere, y sin quitarle hierro al impacto del impuesto gubernamental sobre los resultados de los bancos, como al efecto adverso del caos bancario en Estados Unidos, la banca del Ibex 35 se ha mostrado resiliente después de que marzo y abril fuesen dos meses bajistas.

La gran banca se escuda en los buenos resultados

Joaquín Robles, analista de XTB, explica que las entidades financieras «vienen de publicar buenos resultados trimestrales, con un nuevo incremento en los ingresos por margen de intereses y por el cobro de comisiones».

Pese a que los primeros resultados de la banca española también han recogido el impacto del tributo gubernamental, parece que el mercado ha descontado el mordisco que el impuestazo ha hecho a las ganancias de los bancos del Ibex 35.

La gran banca ha pagado 1.120 millones de euros por el impuesto extraordinario

El experto incide en que «aunque el pago del impuesto del Gobierno empañó los resultados de las entidades más expuestas en España, todas ellas aumentaron sus beneficios con respecto al anterior ejercicio». Y es este apartado el que ha vuelto a levantar el optimismo entre los inversores después de que el caos bancario desatado en EE.UU. rebajase el interés inversor sobre los valores financieros.

Los bancos cotizados del selectivo nacional reportaron unas ganancias de 5.696 millones de euros en el primer trimestre del año, un 14% más con respecto al pasado ejercicio. Para Antonio Castelo, analista de iBroker.es, «los tipos de interés al alza han elevado el crecimiento del margen de interés y de los márgenes de clientela, manteniéndolos sólidos, como seguirán estando en lo que queda de año».

Sergio Ávila, analista de IG Markets, sostiene que «los resultados de la banca española han mostrado que el negocio está aguantando bien» incluso con el impacto de las turbulencias bancarias en Estados Unidos, como con el primer pago del impuesto extraordinario a las entidades del sector. La gran banca ha desembolsado 1.120 millones de euros por el tributo del Gobierno de Sánchez.

La coyuntura económica actual no disgusta a la banca

Pese a ello, el mercado está priorizando tanto los buenos resultados cosechados por las empresas del sector, como el entorno macroeconómico actual, el cual, pese a no ser boyante, sí que sonríe a los intereses de los bancos. Según Ávila, la coyuntura económica de Europa “sigue siendo de subida de tipos de interés, lo que aumenta las rentabilidades de unos bancos que, a priori, tienen mejor posición de capital que los norteamericanos”.

En línea con la circunstancia macroeconómica actual, Joaquín Robles remarca que «la desaceleración económica todavía no ha afectado notablemente a la demanda de crédito, además de que la tasa de morosidad continúa en mínimos de la última década». Aunque la banca prevé una retrotracción de la demanda crediticia, fruto del encarecimiento de los préstamos, los niveles de concesión siguen en unas cotas positivas.

«Aunque en el corto plazo podrían sufrir los efectos de una menor actividad bancaria, la dotación de provisiones o el temor a una recesión, confiamos en que mantendrán unos beneficios sólidos», expresa Robles. Por su parte, Antonio Castelo, analista de mercado de iBroker.es, cree que «los fundamentales del sector son buenos, con confortables niveles de liquidez y solvencia, y sin aparentes problemas de calidad crediticia».

Los bancos del Ibex 35 «habían sufrido un excesivo castigo durante la crisis de la banca regional americana» Antonio Castelo, analista de iBroker.es

Esto ha hecho que el inversor, pese al impacto del impuesto, como a la crisis bancaria en EE.UU., haya vuelto a depositar su atención sobre la banca.

Para Castelo, los bancos del Ibex 35 «habían sufrido un excesivo castigo durante la crisis de la banca regional americana», e insiste en que la situación de las entidades financieras estadounidenses «no tienen nada que ver con la de los bancos europeos».

Los bancos españoles desafían el sell in may and go away

Por el momento, todas las entidades bancarias del selectivo nacional cotizan en positivo en lo que va de mayo. Cabe destacar que el presente mes cuenta con el tópico de sell in may and go away (‘Vender en mayo y marcharse’).

Una de las normas no escritas en el entorno bursátil es que los inversores deben recoger los beneficios cosechados hasta mayo, para después salir y, posteriormente, volver en septiembre.

Los bancos del Ibex 35 se han revalorizado en su conjunto en unos 3.000 millones de euros en mayo

Sea como fuere, Caixabank, Banco Santander, Banco Sabadell, BBVA, Unicaja Banco y Bankinter están desafiando al que es uno de los tópicos más clásicos en el mundo de la inversión. Hasta ahora, la gran banca cotizada se anota unas alzas mínimas de un 1,30% y, en su conjunto, ha elevado la capitalización en cerca de 3.000 millones de euros.

Ni el primer pago del impuestazo, ni tampoco las turbulencias bancarias del pasado marzo, han logrado torpedear la dinámica bursátil de los bancos en lo que va de mes. Los accionistas priorizan los buenos resultados trimestrales y, sobre todo, las proyecciones de que lo que está por venir son beneficios sólidos, aunque poco a poco decrecientes con respecto a los del pasado ejercicio.