Carlos Torres defiende la inversión de BBVA en Coinbase pese a la caída de las criptomonedas

El presidente de BBVA, Carlos Torres, asegura que la inversión en Coinbase, la plataforma de compraventa de criptomonedas, «sigue siendo muy rentable para el banco», pese a la fuerte caída del Bitcoin y otras criptodivisas durante el último mes. Principalmente porque cuando entraron, en 2015, la empresa era muy pequeña y ahora, siete años después, ha crecido lo suficiente como para que la inversión merezca la pena.

«Somos inversores a largo plazo», recordaba este lunes durante su participación en el Seminario de la Apie, que se celebra en Santander. BBVA invirtió en Coinbase a través de su fondo de capital riesgo en 2015 aportando 75 millones de dólares, pero la plataforma debutó en el Nasdaq en abril del año pasado con una valoración cercana a los 100.000 millones de dólares.

Se estima que la participación de BBVA en Coinbase no llega actualmente ni al 1%, por eso la caída del Bitcoin – que ha llegado a cotizar en niveles no vistos desde 2020, por debajo de los 18.000 dólares- no le afecta de manera significativa. Además, el banquero destacaba que tanto en Bitcoin como otras criptodivisas están condicionadas por escenarios de alta volatilidad y la falta de regulación está llevando a prácticas «poco correctas» entre los inversores.

«Destaco el potencial disruptivo del Blockchain»

Y en este sentido explicaba que lo que interesa a BBVA no es tanto en Bitcoin, sino la tecnología que hay detrás de las criptomonedas, el Blockchain. «Yo destaco su potencial disruptivo, el poder digitalizar cualquier activo físico», añadía. Carlos Torres aprovechaba para comentar que el banco seguirá invirtiendo en empresas disruptivas e innovadoras a través de su fondo Propel como ha hecho hasta ahora.

Aunque, si bien es cierto que hasta la fecha han estado muy centrados en empresas Fintech y han tenido «mucho éxito», pues cuentan con seis unicornios en su cartera, ahora pondrán el foco en empresas verdes que colaboren en este proceso de descarbonización y transición de la economía.

«Queremos ser el banco de las empresas que marcarán el futuro y hemos aumentado el apetito inversor en empresas en crecimiento». Torres tiene claro que la digitalización y las nuevas tecnologías son las palancas necesarias para el crecimiento económico.

En su opinión, “estamos ante una ola de disrupción sin precedentes”. Donde, existen tecnologías como la inteligencia artificial, la computación en la nube, la tecnología ‘blockchain’, el internet de las cosas, la robótica, o la edición genética. Y todas, “están transformando la economía y van a tener un gran impacto en todos los sectores”.

El presidente de BBVA prevé que estas actividades, hoy incipientes, “multipliquen su valor en apenas una década, desplazando en el proceso a actividades tradicionales” y el banco, quiere formar parte de esta transformación con inversión.