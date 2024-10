¿Eres autónomo o emprendedor? BBVA explica las ayudas disponibles

En un entorno empresarial cada vez más competitivo, los autónomos y emprendedores enfrentan el reto de acceder a recursos que les permitan consolidar y hacer crecer sus negocios. Afortunadamente, existen múltiples ayudas y subvenciones que pueden marcar la diferencia, brindando el apoyo económico necesario para superar dificultades y alcanzar el éxito. Sin embargo, navegar por el abanico de opciones disponibles puede resultar complicado sin una guía clara y actualizada.

En este artículo, exploramos las principales ayudas que BBVA destaca para autónomos y emprendedores, proporcionando una visión detallada de las oportunidades disponibles y los requisitos para acceder a ellas. Desde programas de financiación hasta incentivos fiscales, conocer estas herramientas puede ser clave para impulsar el desarrollo de tu proyecto y enfrentar con confianza los desafíos del mercado.

BBVA pone a tu disposición toda la información necesaria para que conozcas las diferentes subvenciones y ayudas. Foto: Freepik

Ayudas estatales para nuevos autónomos

Una de las ayudas más relevantes es la que otorga un importe de hasta 10.000 euros para nuevos autónomos, en general, desempleados. Esta subvención varía en función del perfil del solicitante: los jóvenes menores de 30 años, las mujeres y las personas con discapacidad pueden recibir cantidades mayores. Eso sí, la concesión de esta ayuda está condicionada a que te mantengas como trabajador por cuenta propia durante al menos 2 o 3 años.

Otra ayuda destacada es la tarifa plana de 80 euros, que reduce la cuota de autónomos durante el primer año. Además, si tus ingresos no superan el salario mínimo interprofesional, puedes extender esta tarifa durante otros 12 meses.

Si te encuentras desempleado y quieres lanzarte al mundo del emprendimiento, puedes solicitar el “pago único”. Esto te permite cobrar de una sola vez el total de la prestación por desempleo para invertir en tu nuevo proyecto. Para optar a esta ayuda, debes cumplir ciertos requisitos, como no haber iniciado actividad económica, no estar dado de alta en la Seguridad Social o no haber cobrado la totalidad del paro.

En cuanto a la retención del IRPF, durante los primeros tres años de actividad, los nuevos autónomos pueden beneficiarse de una reducción del tipo de retención al 7%, en lugar del 15%. Esta medida permite contar con más liquidez en los inicios de la actividad.

Ayudas estatales para autónomos en activo

Las ayudas no solo se limitan a quienes comienzan. Los autónomos que ya llevan tiempo en activo también pueden optar a una serie de subvenciones que buscan facilitar el desarrollo de su negocio. Entre ellas, destaca la subvención financiera, que permite reducir el interés de un préstamo en hasta 4 puntos, con un máximo de 10.000 euros. Esta subvención está vinculada a la inversión en inmovilizado fijo, es decir, en activos duraderos para la empresa, y su concesión se vincula al compromiso de ser trabajador por cuenta propia en los 3 años siguientes.

Otra opción es la subvención para formación, que cubre hasta el 75% del coste de los cursos de formación, con un límite de 3.000 euros. De igual manera, si necesitas contratar asistencia técnica externa para mejorar tu negocio, puedes recibir una ayuda que cubre el 75% de estos costes, hasta un máximo de 2.000 euros.

Para aquellos que buscan digitalizar sus negocios, el kit digital es una opción excelente. Financiado por los fondos europeos «Next Generation», este programa facilita la adopción de nuevas tecnologías en las empresas. Las condiciones y pasos para acceder a esta ayuda se pueden consultar en el portal AceleraPyme.

Ayudas para la contratación y la internacionalización

La conciliación entre la vida laboral y familiar también está contemplada en las ayudas para autónomos. Si contratas a un trabajador, puedes acceder a una bonificación del 100% de la cuota de autónomos durante 12 meses. Esta ayuda está dirigida a quienes necesitan tiempo para cuidar de hijos menores de 12 años o de familiares en situación de dependencia y su concesión depende de algunos requisitos, como continuar de alta en la Seguridad Social y estar dado de alta en el RETA.

Por otro lado, si estás interesado en expandir tu negocio al extranjero, el ICEX ofrece el programa ICEX Next, que proporciona asesoramiento durante 24 meses y una subvención de hasta 24.000 euros para cubrir los gastos de internacionalización. Además, las líneas ICO también son una opción para financiar la expansión internacional, con préstamos que cubren necesidades de liquidez o inversiones fuera del país.

Aprovechar las ayudas y subvenciones, tanto estatales como autonómicas, puede marcar un antes y un después en tu negocio. Foto: Freepik

Ayudas autonómicas que marcan la diferencia según BBVA

A nivel autonómico, las ayudas varían en función de la región. En Madrid, los nuevos autónomos pueden acceder a subvenciones que oscilan entre los 2.500 y los 3.080 euros, además de disfrutar de la tarifa cero en la cuota de autónomos durante un año si cumplen con ciertos requisitos. En Cataluña, destacan las ayudas para jóvenes emprendedores, que pueden llegar a los 13.500 euros, y los programas como «Consolida’t», que ofrecen asesoramiento personalizado para reorientar y mejorar el negocio.

En la Comunidad Valenciana se han impulsado ayudas para fomentar el emprendimiento en áreas rurales, con subvenciones de hasta 5.000 euros para quienes desarrollen su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes. Por su parte, Galicia ofrece el programa «Xempre Autónomo», que otorga hasta 4.000 euros a desempleados que inician su actividad y el Bono Autónomo, destinado a aquellos que llevan más de 42 meses como autónomos y desean consolidar su negocio.

Emprender y trabajar por cuenta propia es un reto, pero con las ayudas adecuadas puede convertirse en una oportunidad de crecimiento profesional. Para lograrlo, no solo es necesario conocer cómo darse de alta o de baja, o estar al tanto de la cuota a abonar, sino que también es crucial conocer las ayudas disponibles. Ya seas un nuevo autónomo o un profesional consolidado, no dudes en explorar las opciones que mejor se adapten a tus necesidades.