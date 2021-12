CaixaProinfancia trabaja para dar oportunidades educativas a menores en situación de pobreza

Munic es de Sabadell pero sus padres vienen de Gambia, situada en la costa atlántica de África, arrastrando una situación de pobreza. Gracias su esfuerzo y a entidades como la Ludo Margarita Bedós, Munic ha conseguido salir adelante y terminar sus estudios. Ahora, quiere ofrecer la ayuda que recibió y colabora como voluntario ayudando a menores que se encuentran, como fue su caso, en riesgo de exclusión social.

“Es muy importante mi paso por la Ludo. He aprendido muchos valores ahí también. He aprendido a respetar todo. Doy gracias también de haber estado con mucha gente tan diferente porque aprender de gente que no es como yo ha hecho mucho en mi vida. Me he quedado con mucha gente”, relata Munic sobre su paso por esta asociación pero hay muchas historias como la de él en España.

El programa CaixaProinfancia, impulsado por la Fundación “la Caixa”, se dirige a menores de entre 0 y 18 años en situación de pobreza y de exclusión social e impulsa acciones en clave de proceso de transformación para promover el desarrollo de los niños y sus familias, con el objetivo de generar oportunidades futuras.

Ahora, Munic ha decidido también ayudar a estos menores como voluntario. Actualmente se dedica al trap, un estilo musical, y ha hecho un taller de ello en algunos colegios. “Quiero devolver el favor, entre comillas, dando un servicio. Conozco a los niños que van a día de hoy a la Ludo”, reconoce.

El programa de la Fundación “la Caixa” tiene como objetivo romper el círculo de la pobreza hereditaria que afecta a menores en situación de exclusión social, garantizando su acceso a oportunidades educativas de calidad. “La educación determina la posición social y es el factor clave para democratizar las oportunidades y reducir el 50% de la rigidez social”, según diferentes informes.

A Munic además de la música también le gusta el fútbol americano. “Me dieron una ayuda para poder jugar“, comenta. Sin embargo, Munic recalca el primer año no fue fácil y jugaba a un deporte que no conocía pero, como él mismo dice: “Me puse las pilas para ser productivo en el campo”.

La Fundación “la Caixa” atendió el pasado año 2020 a 58.841 menores y un total de 35.326 familias. Además, en total, el programa ha ayudado desde el año 2007 a 3330.780 niños y niñas y a 191.282 familias en situación de pobreza y exclusión social.

“Pedir ayuda no es de cobardes, es de valientes. Hay momentos en los que tú solo no puedes. Trabajar en uno mismo, saber de dónde vienes, quién eres y hacia dónde vas es muy importante. A lo mejor no lo tienes claro hoy, pero trabajas en lo que te gusta y a lo mejor lo tienes claro mañana. Básicamente eso”, finaliza Munic.