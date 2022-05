Cañadas presentará a los miembros de su junta para el Cercle en distintas actividades los próximos días

La precandidata a presidir el Cercle d’Economia, Rosa Cañadas, presentó el lunes su programa ante la prensa y los socios, pero fue muy hermética respecto a quién la acompañaría en la junta que presentará para las elecciones. Solamente dio algunas pistas: «Más mujeres, más jóvenes y dejaré espacio para que miembros de la junta actual entren en la mía», explicó la empresaria.

Tal y como comentaban algunos de los socios presentes en el acto, Cañadas «ha desafiado» el sistema del Cercle. Y, ahora, también tiene en mente una estrategia diferente para ir dando impacto con los nombres de su lista: los presentará en los próximos días en las entrevistas con los medios u otras actividades, según explican a Economía Digital fuentes cercanas a la empresaria.

Leer más: Cañadas se rodea de jóvenes y mujeres para marcar diferencias en la batalla por el Cercle

En un principio, su intención es presentar en cada entrevista un miembro diferente de su junta y darle más protagonismo, bajo su premisa de «somos un equipo». De todos modos, la estrategia «aún podría cambiar, no está todo decidido», explican las misma fuentes.

Por su parte, el otro candidato, el exbanquero y actual presidente del patronato de ESADE, Jaume Guardiola, tampoco ha hecho públicos los nombres que le acompañarán en la junta, pero ha dejado más pistas: muchos coincidirán con la junta saliente, aunque no todos, pero «no habrá demasiadas sorpresas». La estrategia de este equipo será más conservadora: dejarán caer algún nombre antes, pero la mayoría se descubrirán en la presentación oficial de la candidatura.

Calendario de las elecciones del Cercle

Cabe recordar que Guardiola y Cañadas son de momento precandidatos, ya que las candidaturas no se oficializarán hasta que ambos presenten los 50 avales necesarios a la próxima reunión de la junta, que se celebrará el 13 de junio.

Aun así, unos días antes, el 8 y el 9 de junio, los dos precandidatos tendrán la oportunidad de volver a presentar ante los socios su propuesta para liderar el Cercle. Todavía no se ha decidido quién lo hará el 8 y quién el 9, pero será en esos actos cuando se acabarán de desvelar los nombres de ambas listas.

En el caso de Rosa Cañadas, ya desveló que no agotaría el máximo de 22 nombres que se pueden presentar, sino que sólo propondrá 14 personas con la esperanza que los ocho restantes «los ocupe gente de la junta saliente, sería muy enriquecedor».

Bruselas, Sitges y «más voz al socio»

Las principales líneas del programa de Cañadas pasan, primero, por llevar las propuestas e ideas del Cercle a Bruselas, dando de alta como lobby la institución, en el registro de grupos de interés de la Comisión Europea. «Bruselas es el centro neurálgico de las decisiones a nivel europeo, y no puede ser que el Cercle no tenga voz allí», explica la empresaria.

En segundo lugar, la intención de Cañadas es volver a celebrar la Reunión Anual del Cercle en Sitges, y hacer un segundo encuentro «más pequeño» en Barcelona. Según la precandidata, Sitges «invita más al debate, es un entorno más acogedor, se puede oír la voz del socio» y por otro lado, «Barcelona es para los encuentros más institucionales y conferencias más políticas».

Rosa Cañadas en la presentación de su candidatura en el Cercle d’Economia

Y justamente con la voluntad de «dar más voz al socio», Cañadas propone estas líneas y «aprovechar el capital humano y la sabiduría de nuestros socios, que ahora están desaprovechados». En ese sentido, explica que “hablando con socios, me he dado cuenta de que están muy alejados, no se les ha tenido en cuenta. En las jornadas, por ejemplo, el socio no puede opinar. Tenemos que hacerles participar”, explica.

Con todo esto y aún con muchas propuestas e ideas sin concretar, la presidenta de Trea Capital desafiará el sistema sucesorio del Cercle por primera vez en la historia desde su fundación. La última palabra la tiene ahora el socio.