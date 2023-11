Cañete (Pimec) y Riera (Cámara de España) defienden crear alianzas público-privadas para impulsar las pymes

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la directora general de la Cámara de España, Inmaculada Riera, han apostado este sábado por crear alianzas público-privadas para impulsar las pymes. Así se han expresado Cañete y Ribera junto al exdirector general de Red.es, Albert Martínez Lacambra, en el debate ‘Pymes y crecimiento económico’ en el XXVIII Encuentro de Economía que se ha celebrado en s’Agaró (Girona).

Leer más: Pimec pide al Gobierno medidas para mejorar la competitividad y productividad de las pymes

«Sin colaboración público-privada no vamos a crecer. O no vamos a crecer bien», ha dicho Riera durante su intervención, según informa Europa Press. Asimismo, ha afirmado que el programa de digitalización de pymes y autónomos Kit Digital a través de fondos Next Generation es el mejor ejemplo de colaboración público-privada.

Por su parte, Cañete ha asegurado que, con dinero público, el Kit Digital está permitiendo la digitalizando las pymes y las está «haciendo crecer y hacer más grandes, más competitivas».

En esta línea, el exdirector general de Red.es ha señalado que los fondos Next Generation son «una gran oportunidad para conducir estas pymes a la digitalización», y ha celebrado que se hayan firmado 370.000 acuerdos entre digitalizadores y digitalizados.

El Kit Digital, el programa de ayudas del Plan de Recuperación impulsado por el Gobierno, está destinado a promover la digitaliación de pymes y autónomos, con el fin de modernizar el tejido productivo español. Con una dotación de 3.067 millones de euros, el Kit está disponible para empresas de hasta 49 trabajadores y el plazo de solicitud es hasta diciembre de 2024.

Cañete insta a legislar pensando en las pequeñas empresas

Cañete ha instado a legislar «pensando en los pequeños» para que las pymes puedan crecer. A su juicio, las pymes tiene voz propia en Catalunya y en Europa pero deben evolucionar para tenerla a nivel estatal: «Se producen elementos legislativos, que lógicamente tienen, en los que están en el puente de mando algunos tipos de acciones que condicionan el crecimiento de nuestras pymes».

En esta línea, Riera ha insistido en que «se debe incidir en los cambios legislativos, pero sin un cambio cultural» en las pymes todo lo que se haga será más cortoplacista, en sus palabras, según recoge el mismo medio.