CCOO descarta avances en la posición de CEOE para recortar la jornada laboral

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no cree que haya avances en la postura de la CEOE y Cepyme este lunes en relación a la reducción de la jornada laboral, después de que el Gobierno haya dado a la patronal de plazo hasta hoy para que presente sus propuestas por escrito para llevar el tiempo de trabajo de las 40 horas semanales a las 37,5 horas en 2025 sin merma salarial, informa Europa Press.

«No tiene pinta, escuchando las declaraciones previas que han hecho algunos responsables empresariales», ha deslizado el sindicalista en una entrevista en Televisión Española recogida por Europa Press al ser preguntado por el tema.

En la misma, ha avisado a la patronal que si en la nueva reunión prevista para este lunes a las 16.00 horas entre el Ministerio de Trabajo y agentes sociales no presenta ninguna propuesta, CCOO pedirá al Gobierno que tome «las riendas del asunto» y cierre un acuerdo solo con las organizaciones sindicales.

«Llevamos ya unos cuantos meses y esta negociación no da mucho más de sí. CEOE y Cepyme tendrían que dejar claro si están de acuerdo con la reducción de jornada, sí o no. Y a partir de si están de acuerdo con la reducción de jornada, podríamos establecer una negociación sobre algunos aspectos colaterales, pero muy importantes», ha afirmado.

Para Sordo, CEOE está dilatando clarificar si la patronal está a favor de llevar el tiempo de trabajo con el objetivo de que pase el verano y ver si «se encalla un poco más la situación política».

No obstante, el sindicalista no descarta poder llegar a un acuerdo con las organizaciones empresariales, aunque ha asegurado que no es «particularmente optimista», y ha reiterado que la negociación hay que resolverla en los próximos días o en las próximas semanas para, entre otras cosas, poder negociar los convenios colectivos del año próximo.

«Necesitamos la certeza de cuál va a ser la jornada máxima de trabajo legal en España para los próximos años y sobre esa base negociar los convenios colectivos», ha indicado.

Aumentar las horas extra

Preguntado por si habría margen de negociar un posible aumento de las horas extraordinarias para compensar la reducción de la jornada, Sordo ha indicado que es un planteamiento «no serio».

Además, ha abogado por digitalizar el control de los horarios, una medida que Trabajo quiere impulsar para controlar que la reducción de jornada sea efectiva, al igual que permitir que la Inspección de Trabajo pueda acceder a esos datos para que se cumpla la ley.

«Aquí de lo que estamos hablando es de cumplir las normas y que si hay una jornada laboral, semanal, diaria o anual en 1.712 horas, por decir algo, se garantice que esa es la jornada que hacen los trabajadores», ha zanjado.