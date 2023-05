El consejero dimitido de Indra denuncia “presiones” para nombrar al nuevo CEO

Nuevo terremoto en Indra. Axel Arendt, consejero de la tecnológica hasta que dimitió la semana pasada por desacuerdo con el cambio de consejero delegado, ha denunciado ahora “presiones” al consejo para acelerar la sustitución de Ignacio Mataix y nombrar a un sustituto, cargo que recayó en José Vicente de los Mozos.

Arendt ha mandado una carta al consejo de administración de Indra, que la compañía ha publicado en la CNMV a petición del exconsejero. Muy dura con la gobernanza de la cotizada controlada por el Gobierno y presidida por el socialista Marc Murtra. El directivo alemán, expresidente de Rolls Royce Defence y exdirector financiero de Airbus, solo llevaba siete meses en el consejo de Indra.

En la misiva, Arendt explica que apoyó el acuerdo de salida de Mataix al considerar que en ese momento, era la mejor decisión para proteger los intereses de la empresa y sus accionistas, pero a la vez, asegura que “escapa a su entendimiento” la decisión de la salida del CEO “en vistas de los muy buenos resultados logrados por la compañía bajo el liderazgo de Mataix y el prestigio del que goza en la industria y los mercados de defensa”.

Sobre el proceso de sucesión, lo que critica el exconsejero no es ya una cuestión de criterio sino de presiones, que aunque no personaliza, apunta a posibles intereses políticos. Asegura que la selección del nuevo CEO se ha hecho “con el mayor rigor, celeridad e independencia por parte de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo”, pero que después ha habido intromisiones.

“La Comisión ha sido presionada por un sentido indebido de urgencia en la fase final de este proceso de selección, que a mi juicio impidió que tuviera tiempo suficiente para asegurar el éxito de la decisión”, asegura. Arendt dimitió tras anunciarse el nombramiento de De los Mozos hace una semana y algunos medios aseguraron que creía que el nuevo CEO no reunía los requisitos necesarios para el cargo al no conocer el sector y no ser más joven que su predecesor pese a que se había vendido el cambio también como un relevo generacional.

Este nuevo seísmo cae justo cuando Indra está inmersa en un cambio de estrategia hacia el sector de la defensa y con movimientos accionariales. El fondo Amber está incrementando su número de acciones y al superar el 7%, puede reclamar un puesto en el consejo.