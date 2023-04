Covalis rechaza los consejeros de Meloni para la dueña de Endesa y propone a Daniel Lacalle

El fondo Covalis ha rechazado el plan del Gobierno de Giorgia Meloni para Enel, empresa propietaria de Endesa en un 70%, y ha planteado una lista de candidatos alternativos como miembros independientes para el consejo de administración de la energética en Italia.

Según ha adelantando FT, el fondo considera que la elección del Gobierno italiano para ocupar el máximo cargo directivo es resultado de un compromiso político, por lo que cree que los accionistas deberían poder elegir. «Es una cuestión de gobernanza y transparencia», asegura el directivo del fondo Zach Mecelis, accionista de Enel desde 2004.

No obstante, Covalis no propone ningún candidato a consejero delegado y se limita a plantear un listado de consejeros independientes en el que incluye a Marco Mazzucchelli, Leilani C. Latimer, Francesco Galietti, Monique Sasson, así como los españoles Paulina Beato y Daniel Lacalle.

Reformas de Meloni en Enel

El Gobierno italiano ha relevado a Francesco Starace como CEO de Enel, empresa propietaria de Endesa en un 70%, y pondrá al frente a Flavio Cattaneo, actual vicepresidente ejecutivo de la compañía de trenes de alta velocidad Italo, y considerado cercano al líder de la liga y ministro de infraestructuras y Transportes, Matteo Salvini.

Asimismo, ha nombrado al actualmente es presidente del club de fútbol del Milan y vicepresidente de Rothschild, Paolo Scaroni, como presidente de la compañía, en sustitución de Michele Crisostomo.

Starace ha estado al frente de Enel desde 2014 y fue nombrado como primer ejecutivo de la energética italiana por el Gobierno socialdemócrata de Matteo Renzi, en sustitución de Fluvio Conti, que llevó a cabo la compra de Endesa.