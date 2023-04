Así se blinda Endesa ante la nueva Enel: 33.000M para unas cuentas históricas de la italiana

Endesa respira tranquila. Pese a los movimientos que ha sufrido su dueña italiana, Enel, con el cambio de cromos que ha sufrido su cúpula directiva, la española afronta el futuro con la confianza que otorga aportar más del 20% de los ingresos al grupo. De esta forma, el CEO de la eléctrica azul, José Bogas, parece que podrá ejecutar su plan estratégico por completo y mantener su sillón hasta el final de su mandato.

Y es que, pese a la marcha del consejero delegado de Enel, Francesco Starace, ejecutado por la primera ministra Giorgia Meloni, el futuro de Endesa y su cúpula directiva parece asentado. Así, según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL en fuentes del mercado, el propio Bogas ya estaba al tanto de esta situación cuando se ha producido, y por eso el mensaje que ha transmitido es de tranquilidad.

Una tranquilidad que se asienta en dos pilares. El primero de ellos tiene que ver con el ‘Plan Estratégico’ de Endesa, recién estrenado, y cuyo desarrollo hace indicar que lo llevará a cabo el actual equipo directivo. Y el segundo estímulo de calma llega por los propios números de la eléctrica española y lo que aporta al Grupo Enel.

En concreto, cerca de 33.000 millones en ingresos que, según explica la propia italiana en su balance financiero, han sido fundamentales para el crecimiento del 63% en la facturación que tuvo Grupo Enel en 2022 con respecto al ejercicio anterior.

Por ejemplo, como apunte genérico, Enel advierte de que gracias a los mayores volúmenes de energía generada y comercializada desde el mercado español -junto al italiano- se pudo alcanzar semejante crecimiento: 140.500 M€ de ingresos en el pasado ejercicio.

De igual manera, y de forma concreta, en el apartado de ‘venta de energía eléctrica’, Endesa aportó a las cuentas consolidadas del grupo más de 8.000 M€, una situación -de nuevo- que refleja la propia Enel en su balance financiero como uno de los mercados con mayor desempeño.

Algo que se ha dado en el segmento del gas natural, en el que debido a los mayores volúmenes de venta, Endesa ha sido capaz de generar más ventas (2.200 M€) que el propio mercado italiano. Incluso en la expedición de certificados de garantías de origen, Grupo Enel destaca el mercado español como uno de los mayores aportes.

Un dividendo suculento

Al margen de las aportaciones consolidadas al grupo, Enel -como mayor accionista de Endesa-, también recibe un importante dividendo de Endesa.

Por ejemplo, del ejercicio ya cobrado de 2021, la multinacional italiana recibió 1.066 millones de dividendo de la eléctrica española por los beneficios de dicho año, que ascendieron a 1.902 millones.

Un plan a largo plazo

Por lo que respecta a los que han trasmitido desde Endesa, desde la cúpula de la eléctrica azul encabezada por José Bogas exponen «tranquilidad» ante estos cambios, previstos desde hacía semanas, y que en cualquier caso no tiene por qué producir ningún cambio brusco en el negocio español.

Bogas, estrecho colaborador de Starace, actualizó mandato el año pasado, por lo que tiene todavía tres ejercicios más al frente de la Ibex española, si no media ninguna revolución provocada desde Italia. No es el caso de Starace, que sí terminaba mandato y, no solo eso, sino en la historia de la compañía italiana había estado al frente más de tres mandatos.

Leer más: Iberdrola y Endesa culminan con éxito el proyecto para recargas de coches con cualquier compañía

Otra cosa es lo que pueda suceder con el ‘Plan Estratégico’ de Endesa 2023-25, que fue aprobado en noviembre y que debe ser actualizado en su momento. Es aquí donde la hoja de ruta de la compañía podría tener alguna modificación.

Habrá que ver hasta qué punto existe algún tipo de intromisión desde el propio Gobierno italiano en Enel y, de rebote, si esto incide en Endesa. Aunque a tenor de los números presentados, parece poco probable que alguien meta mano en una compañía que, por el momento, está capeando de buena manera la crisis energética.