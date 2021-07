Dia invertirá hasta 225 millones en 2021 para lograr que sus tiendas sean más rentables

Dos años después de hacerse con el control total de los supermercados Dia, Letterone ya tiene en marcha un plan de inversiones para la cadena. En plena ampliación de capital, la cotizada se atrevió por primera vez a detallar el gasto que tiene previsto realizar para remodelar sus tiendas. La organización cuenta con hasta 225 millones de euros para incrementar las ventas por metro cuadrado de sus establecimientos.

La empresa explicó en el folleto de la ampliación de capital enviado el viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que este año pretende invertir “entre 175 millones y 225 millones de euros” en el marco del plan estratégico vigente hasta 2023.

Leer más: Dia aprueba la ampliación de capital de Fridman pese a la oposición de los minoritarios

Con más de 200 millones en inversiones en el horizonte, a finales del mes de mayo la cantidad gastada era de 62,3 millones. De este modo, augura una escalada de los desembolsos durante la segunda mitad del ejercicio 2021 a pesar haber revisado a la baja sus previsiones de resultados para este año.

Según añaden fuentes financieras, el plan de inversiones no está centrado en la apertura de nuevas tiendas. El foco está puesto en elevar las ventas por metro cuadrado de los locales con los que cuenta. Será después de aparcar la remodelación de su red en 2020 debido al margen de mejora que el presidente de la compañía, Stephan DuCharme, consideraba que ya tenían los supermercados .

Ahora, el proyecto pasa por mejorar la oferta de frescos, subir el nivel de la marca propia y modernizar el parque. También la venta online se optimizará, añaden las mismas voces.

Fridman advierte de que las inversiones dependerán de los minoritarios

Sin embargo, Dia no precisará la cifra de las inversiones hasta que no zanje la ampliación de capital que tiene en marcha. Si los accionistas minoritarios –aproximadamente el 26% del capital– no acuden a la operación, “la empresa podría enfrentarse a un retraso en la ejecución de su plan de negocio”.

Letterone, el fondo de inversión ruso propiedad de Mikhail Fridman, ajustará el dato final según el éxito de la convocatoria. A la espera de conocer lo que hagan los minoritarios, los accionistas ya fueron críticos con la ampliación de capital al conocer la maniobra.

Con la ampliación de capital, Fridman podría disparar su participación en la cotizada española desde el 75% hasta el 96%. Por ello, el fondo luso Western Gate (2,18%) y el vehículo galo Naturinvest (4,01%) alzaron la voz.

Western Gate y Naturinvest denunciaron que la ampliación de capital era perjudicial para los minoritarios

En un comunicado, el fondo de inversión controlado por el inversor portugués Luís Amaral lamentó que el precio de la ampliación de capital era demasiado bajo. En el texto, el accionista reclamó que la CNMV “tenga en cuenta a los minoritarios a la hora de autorizar las condiciones de la ampliación de capital”. “El precio de suscripción, de 0,02 euros, y la relación de canje correspondiente, que deberían ser más favorables para los accionistas minoritarios”, pidió.

Western Gate se unió a Naturinvest. En una nota, el segundo accionista de la cotizada advirtió a mediados de mayo que la operación “es altamente perjudicial para los minoritarios; en ella prevalecen de forma abrumadora los intereses del accionista de referencia, Letterone”. El fondo de inversión cuenta con el 4% de la cotizada española y es propiedad de Gregorie Bontoux, heredero de Carrefour.

La ampliación de capital de Dia arranca el martes

El periodo de suscripción a la ampliación de capital arrancará este martes y durará hasta mediados de agosto. La operación finalmente duplicará el montante final previsto. Se hizo al incluir un tramo de 259 millones reservado a los accionistas minoritarios y al canje de 269 millones de bonos que vencían en 2023 y que, hasta ahora, no estaba previstos que entrasen en el procedimiento.

Letterone también convertirá en fondos propios la emisión de bonos de 292 millones de vencía en 2021 y una línea de crédito de 200 millones de euros. La operación ha sido posible gracias a que el fondo ruso adquirió la mayor parte de los bonos emitidos por los supermercados a lo largo del año pasado.