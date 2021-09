El consejo de Naturgy considera “razonable” la oferta de IFM

El consejo de administración de Naturgy finalmente no pedirá más dinero al fondo de inversión australiano IFM, que ha lanzado una opa por el 22,7% de la energética. Pese a los rumores, ha considerado que el precio, de 22,07 euros por acción, es “razonable, desde un punto de vista exclusivamente financiero”.

Según ha avanzado el periódico La Vanguardia, el mismo órgano de dirección de la compañía no ha recomendado ni vender ni no vender a los accionistas minoritarios. Por otra parte, puede deducirse, por el hecho de que ninguno de los grandes accionistas y directivos con acciones está dispuesto de momento a vender que hay, de forma velada, cierta oposición a seguir adelante con la operación.

Dicho consejo de administración lo integran Rioja, integrado por CVC y la familia March, que suman un 20,7% del accionariado, el fondo GIP, que posee el 20,6% de las acciones de la compañía y Criteria, el holding de participadas de La Caixa, con una participación del 26% de la eléctrica. Entre todas entidades suman el 67,3% de Naturgy.

Tampoco acudirá a la opa Sonatrach, socio histórico de Naturgy que tiene el 4,1%. No se ha pronunciado oficialmente pero en el mercado se le sitúa en el bando que no vende. Además, hay que sumarle el 0,9% de autocartera propiedad de la energética catalana, que no también ha descartado la opa. Con todo, la operación parte con un 72,3% de la compañía que ya ha asegurado su negativa a vender.

La operación que ya cuenta con la autorización tanto del Gobierno como de la CNMV. Se trata de la recta final de la opa de la australiana hacia la española, en la que el pasado 9 de septiembre se abrió el plazo de aceptación que concluirá el próximo 8 de octubre.

No obstante, la composición del accionariado de la energética que preside Francisco Reynés ha convertido a los minoritarios en protagonistas. Fuentes del mercado advierten que si estos, que controlan un 7,6% de Naturgy, se decantan mayoritariamente por seguir en la cotizada, IFM tendrá complicado llegar al mínimo marcado para que la opa prospere, el 17%, y casi imposible alcanzar en 22,7%.