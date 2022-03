El Gobierno se hace con el control de Sareb sin necesidad del Santander, Caixabank y Sabadell

El Gobierno, a través del Frob, consigue alcanzar más de un 50% de Sareb y hacerse con el control, según fuentes financieras no ha hecho falta que Santander, Caixabank y Sabadell vendan su participación. El conocido como ‘banco malo’ tenía dividido su capital, un 54,1% estaba en manos de la banca y las aseguradoras, y el otro 45,9%, de la Administración Pública.

El pasado mes de enero se aprobó una Ley para que el Gobierno pudiera hacerse con el 100%, aunque con alcanzar poco más de un 4% y superar el 50% le bastaba. Y esto es lo que ha ocurrido, según informa Sareb este jueves «con las aceptaciones de la oferta recibidas, el Frob tiene ya garantizada una participación por encima del 50%«.

El Frob realizó una oferta formal a los accionistas privados de Sareb el pasado mes de enero por la totalidad de las acciones, con la finalidad de garantizarse una mayoría suficiente que permitiese que el Estado pueda ejercitar un control efectivo sobre la gestión de la entidad.

Dio algo más de un mes de plazo para que las entidades financieras contestaran. Hasta la fecha, Santander, Caixabank y Sabadell tienen el mayor porcentaje de acciones. El banco de Ana Botín, un 22,23%, el que preside José Ignacio Goirigolarri un 12,24% y el de Josep Oliu otro 6,61% del capital social.

En las últimas semanas, los directivos habían dejado claro que cada uno barajaba una salida distinta, si bien, no todos invirtieron lo mismo y no todos perdían los mismo con la venta. Mapfre y Sabadell, por ejemplo, declinaron la oferta. Otros querían que el Gobierno les planteara una solución que compensara los activos fiscales diferidos, los DTAs, porque si vendían toda la participación no podrían compensarse.

Pero el Gobierno ya advirtió hace unos días que no cambiaría su oferta. Según fuentes financieras, habrían sido entidades con una participación más residual quienes han aceptado la oferta de Sareb, por un precio simbólico. Y con esta venta, sería suficiente para que Sareb alcance la participación que necesita para hacerse con el control.

Hay que recordar que Cecabank, Deutsche Bank y Generali, controlan menos del 1%, mientras que Mapfre, Unicaja, Cajamar, Bankinter e Ibercaja, tienen algo menos del 2%. Por lo que no necesitaban la venta de los grandes accionistas. El Gobierno no ha querido hacer público qué accionistas han accedido a la venta, pero El Confidencial apunta que habría sido Bankinter.

«Se completarán los trámites para la formalización de la compraventa a lo largo de las próximas semanas», añade Sareb. La negociación del Gobierno con la banca para acelerar su salida se producía después de que en marzo del año pasado los 35.000 millones de deuda pendiente de la Sareb empezaran a computar en las cuentas públicas.

Un movimiento que se producía porque Eurostat llevaba tiempo pidiendo una reclasificación para que el ‘banco malo’ se alineara con lo que han hecho otras entidades similares en Europa y para que todas siguieran las mismas normas contables.