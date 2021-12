El ‘self storage’ sigue creciendo en España

Seguro que te ha pasado (o te sigue pasando) el mirar a un rincón de tu casa y encontrar muebles, decoración y otros objetos que no sabes cuándo vas a utilizar. Se acumulan en algún armario o cualquier esquina y no solo son un elemento que desdibuja tu vivienda, sino que también pueden estropearse con más facilidad.

Si este es tu caso, puede ser interesante que recurras al alquiler de trasteros, un sector en auge en España que te ayudará a hacer un hueco en casa. Hoy queremos contarte un poco qué es esto del self storage y cómo los últimos informes indican que su uso sigue prosperando en nuestro país.

¿Qué es el ‘self storage’?

De manera muy resumida, el self storage es un servicio de almacenamiento que se gestiona de manera autosuficiente. De esta manera, sin necesidad de contar con más intermediarios que la propia empresa de trasteros, podrás recurrir a uno de estos pequeños almacenes siempre que lo necesites.

Se trata de un espacio seguro y exclusivo, en el que podrás guardar todo lo que no puedas tener en casa pero no quieras desechar. Con diversos tamaños a elegir, las opciones son máximas. Incluso algunas pequeña empresas utilizan estos servicios para retener el stock antes de venderlo

Los datos que muestran su evolución

La AESS (Asociación Española de Self Storage) ha dado a conocer los resultados del último informe de FEDESSA (Federation of European Self Storage Associations). Se trata del ‘Annual Survey 2021’, que se lanzó en septiembre de este mismo año, remarcando algunos aspectos muy interesantes.

Este estudio no habla únicamente de Europa en general, sino que hace un breve análisis sobre cada país. Nosotros vamos a fijarnos principalmente en España. En todo el continente existen hoy en día más de 5.000 espacios de self storage, que alcanzan los 11 millones de metros cuadrados.

El porcentaje de ocupación de estos almacenes se sitúa alrededor del 82%, superando el 79’5% del año anterior. El ritmo de vida actual, claramente acumulativo, y la digitalización de las empresas (que tratan de apartar el papel de sus oficinas) ha ayudado a que estos números sigan creciendo.

España es uno de los grandes mercados para el self storage

España es uno de los grandes mercados para el self storage, ya que es un sector ampliamente consolidado y se buscan nuevas formas y servicios para atraer a los clientes. De hecho, grandes y pequeños inversores ya han puesto el ojo en nuestro país, que ve cómo los socios de la AESS aumentan cada mes.

Un buen dato para corroborar esta situación es la ampliación de la superficie destinada a este servicio. Actualmente nos encontramos con 104 nuevos centros en construcción, 53 en un momento de planificación y 90 en proceso de estudios de mercado. Esto unido, por supuesto, a los ya existentes.

Varios grupos europeos ya han entrado en escena, realizando compras de diversos centros en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao. En total, durante el año pasado se invirtieron más de 29 millones de euros en este sector en España, ampliando la superficie en 12.000 m2 que se añaden a los ya existentes