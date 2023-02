Endesa pagará 300M por el impuesto a las energéticas y lo recurre ante la Audiencia Nacional

La batalla contra el impuesto a las energéticas y la banca está servido. Endesa ha sido la última de las grandes compañías en confirmar que llevará por la vía legal la impugnación de este tributo. En concreto, será a través de la Audiencia Nacional. Su parte son 300 M€. Así se ha conocido en la remisión de sus cuentas anuales a la CNMV.

La eléctrica española, propiedad de la italiana Enel, se suma de esta manera a Iberdrola, Repsol y, además, su propia patronal, Aelec, que también ha recurrido este tributo temporal. No obstante, tal y como aseguró esta semana Ignacio Sánchez Galán, se prevé que los tiempos legales de estas reclamaciones sean amplios.

Leer más: Iberdrola pagará 200M del impuesto a las energéticas y lo denuncia ante la justicia

Asimismo, cabe recordar que la propia Audiencia Nacional desestimó las medidas cautelares de Repsol para aplazar el pago de este tributo. Por lo tanto, tal y como confirmo en el último Consejo de Ministros la responsable de Hacienda María Jesús Montero, los pagos se han realizado bajo lo previsto.

De entre las grandes compañías, al menos del ámbito energético, la única que de momento no ha presentado una postura clara ha sido Naturgy. La gasista, según explicó su presidente, Francisco Reynés, esperará a que la decisión se tome en el consejo de administración. No obstante, y teniendo en cuenta lo sucedido, puede que ya lo tenga recurrido, pero sin que se haya comunicado de forma pública, al igual que sucedió con las medidas cautelares de Repsol que no trascendieron a la opinión pública.

Pese a todos estos recursos, el gran hándicap de las energéticas con respecto al tributo, que tiene grandes implicaciones políticas, es precisamente los resultados récord que han presentado todas; en todos los sectores.

Las magnitudes de Endesa

En cuanto a las cifras presentadas al mercado del pasado ejercicio, el resultado consolidado neto se ha situado en 2.541 millones de euros, un 77% más, un crecimiento que se explica fundamentalmente por dos factores: el buen comportamiento del negocio del gas en su conjunto y el deterioro sustancialmente menor respecto a 2021 en el valor de los negocios extrapeninsulares

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se sitúa, en términos comparables, en 5.327 millones, lo que supone una mejora del 25% a pesar del peor comportamiento del negocio comercial, de la reducción del margen de las energías renovables y del impacto negativo de medidas regulatorias en el negocio de distribución.

Durante el año, Endesa ha añadido 908 megavatios de nueva capacidad renovable, alcanzando los 9.300 megavatios. Incluyendo la nuclear, Endesa alcanza ya un 71% de su capacidad instalada peninsular libre de emisiones de CO2. El 73% de la producción peninsular en 2022 estuvo igualmente libre de emisiones.

Leer más: La patronal de Iberdrola y Endesa recurre el impuesto a las energéticas ante la Audiencia Nacional

De los 4.400MW de nueva potencia renovable que se prevé incorporar como parte del plan estratégico 2023-2025, ya hay 1.400MW en ejecución.

A nivel comercial, la compañía mantiene su buena evolución con una ganancia neta de 900.000 clientes eléctricos domésticos y empresariales en el mercado libre respecto a cierre de 2021, alcanzando los 6,8 millones. Con ello, el número total de clientes crece el 2% hasta 10,5 millones.