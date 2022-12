Fainé esquiva la crisis: las inversiones de La Caixa valen ya más de 18.000 millones

Los grandes fondos de inversión ocupan muchos titulares pero ninguno tiene el poder que atesora la Fundación La Caixa en el Íbex. Solo Blackrock sigue el ritmo a Criteria, el holding de la entidad que preside Isidro Fainé. Además, este 2022 que está a punto de terminar no le va a ir nada mal; al contrario. Pese a la crisis por la invasión de Ucrania y la inflación, el imperio Caixa superará los 18.000 millones en valor de sus participadas cotizadas conocidas.

Caixabank, Naturgy, Cellnex y Telefónica en el Íbex, además de los bancos honkonés Bank of East Asia (BEA) y mexicano Inbursa, conforman la cartera de cotizadas declarada por Criteria, que ha perdido este año a Suez por la opa de Veolia, en la que el grupo catalán decidió vender su 5%. Pese a esta baja, el valor de sus participadas cerrará el año con un crecimiento de unos 1.100 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 7%. Sin tener en cuenta la pérdida de Suez, el incremento rozaría los 2.000 millones y el 11%.

A cierre de mercados del viernes 23, las inversiones declaradas por Criteria sumaban un valor de 18.230 millones de euros. Habría que añadirle algo más de 2.000 millones de otras inversiones menores que no declara y de las que, por tanto, no tendremos conocimiento hasta que el grupo de las torres negras de la Diagonal barcelonesa publique sus cuentas anuales. Por ello no las tenemos en cuenta en este artículo.

Será el segundo año consecutivo con un incremento importante. Criteria cerró 2020 con un descenso de cerca de 2.500 millones por la llegada de la pandemia, hasta algo menos de 13.000 millones en las citadas participaciones. En 2021, la cifra ascendió hasta los 16.329 millones, y a cierre del primer semestre de este año ya superaba los 18.200 millones.

En este segunda mitad de 2022 se ha estancado, aunque habrá que ver la cifra final, que puede variar ligeramente por la cotización en bolsa de la última semana y por si La Caixa declara un incremento en alguna cotizada, como en Telefónica, empresa en la que sigue comprando acciones. El cálculo de los 18.230 millones se basa en la evolución tanto del precio de la cotizada como de la participación de Criteria en la misma, que está actualizada hasta el 30 de noviembre, si bien en la mayoría no se esperan cambios.

La cartera bancaria salva los muebles

Este 2022 está siendo un año complicado por la inflación y ha repercutido negativamente en las energéticas, como Naturgy, y también han sufrido las telecos. En cambio, la subida de los tipos de interés para frenar precisamente los precios ha beneficiado a los bancos en bolsa, y de hecho es la cartera bancaria, y en especial Caixabank, con lo que Fainé salva los muebles.

El 30,01% que Criteria tiene de Caixabank vale 8.856 millones de euros, 3.000 millones más que hace un año, después de que el valor del banco se haya disparado un 52% desde el cierre de 2021. Inbursa también sube este año, un 43%, lo que dispara de 643 hasta 945 el valor del 9,1% que La Caixa posee en el banco del millonario mexicano Carlos Slim. BEA, en cambio, ha sufrido un deterioro del 17% en 2022, pero la participación de Criteria no ha bajado tanto porque ahora posee un punto y medio más que hace un año: en total, un 18,94%, valorado en 577 millones.

Estos 3.000 millones de valor que gana el banco dirigido por Gonzalo Gortázar, y también la aportación de la entidad de Slim, no solo compensan con creces la bajada de BEA sino también la del resto de cartera del holding de La Caixa. De hecho, Caixabank ha consolidado el sorpasso a Naturgy, que a cierre de 2021 era la mayor participación del grupo pero que hace seis meses había sido superado por el banco. Ahora la diferencia ha ascendido hasta cerca de 2.400 millones.

El 26,71% de Criteria en la energética presidida por Francisco Reynés asciende a 6.482 millones, unos 1.000 millones menos de hace un año por la pérdida de más del 12% del valor de la acción como consecuencia de la crisis energética y el fin tanto de la opa de IFM como de la guerra de compras precisamente entre el fondo australiano y La Caixa, que había mantenido el precio alto.

Cellnex es la tercera participación en valor de La Caixa, aunque si sigue la tendencia de este año, Inbursa podría superarla. En 2022, la empresa de infraestructuras de telecomunicaciones que dirige Tobías Martínez ha perdido cerca del 40% en bolsa, lo que ha hecho disminuir de 1.503 a 980 millones el valor del paquete accionarial de La Caixa, que ha subido ligeramente, hasta el 4,47%.

Telefónica, la inversión más activa de Fainé

Telefónica es la más pequeña entre las participaciones declaradas por Criteria y, de hecho, no tendría obligación de declararla porque no llega al 3%. Pero como Fainé es vicepresidente de la teleco, tiene que informar de las compras que hace y en la web y los informes de Criteria aparece la participación desagregada y no dentro del apartado renta variable española.

La compañía que preside José María Álvarez Pallete es donde más activa está La Caixa y en 2022 no ha parado de comprar acciones, con lo que ha elevado su participación del 1,28% al 2,05% a finales de noviembre, porcentaje que con total seguridad será mayor a 31 de diciembre. Por ello, el valor de la participación de Criteria en Telefónica ha crecido de 285 a 391 millones pese a que la teleco no levanta cabeza en bolsa y ha caído un 12% este año.