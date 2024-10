Feijóo, ante 600 empresarios: «Faltan empresas y sobran ministros»

Alberto Núñez Feijóo se ha ganado el aplauso de los más de 600 empresarios que asisten hoy en Santander al XXVII Congreso Nacional de la Empresa Familiar cuando ha declarado: «Faltan empresas y sobran ministros«.

El líder del PP ha intervenido en el evento advirtiendo que iba «a decir lo que pienso» y subrayando que, en su opinión, es un deber estar en el congreso de la empresa familiar, organizado por el potente lobby del Instituto de la Empresa Familiar.

De esta forma se ha referido Feijóo a las sonadas ausencias de Pedro Sánchez en el mismo foro, que ha evitado desde 2018, como ha publicado este diario.

«Para mí estar aquí hoy aquí es un honor y un deber, siempre vendré cuando me llamen», ha comenzado diciendo. «Reconozco su labor como empleadores y generadores de riqueza, como la mayoría de los españoles que les valoran, tengo ante mí al 25% del PIB, no requieren más reconocimiento».

«Es mi deber venir a darles las gracias», ha insistido, «en España faltan empresas y sobran ministros«. A continuación, Feijóo ha realizado una comparación entre la empresa familiar y la política con continuas alusiones vedadas al Gobierno de Sánchez.

El líder de la oposición ha descrito un panorama actual de la sociedad española en la que se enfrentan «unas ideologías con otras, propietarios contra inquilinos, jóvenes contra mayores, empresarios contra trabajadores… Todo sirve para hacer crecer la polarización, los españoles estamos hartos», ha dicho.

Alberto Núñez Feijóo, en el centro de la imagen, antes de su intervención en el congreso del IEF.

«Una empresa familiar es como una nación en pequeño, las claves del éxito son las mismas», ha afirmado.

«Si se limitasen a resistir, sin pensar en sus clientes, no hubiesen tenido éxito, ni acallando las críticas o alentando comportamientos contrarios a la ética empresarial», ha subrayado. «Tampoco se endeudarían sin parar, no tendrían como socio a alguien que quisiera destruir su compañía«, ha añadido, en clara alusión al actual Ejecutivo. «Así no se puede gobernar nada, ni una empresa, ni una familia, ni un nación».

Todo ello «es lo que está ocurriendo en nuestro país, hay debilidad parlamentaria, debilidad judicial», ha asegurado, lo que está conduciendo al país «a la decadencia».

Las rentas de las familias, ha destacado, «sigue estancada, la cesta de la compra ha subido un 34%, el 26% de la población está en riesgo de pobreza y la vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible».

Feijóo ha asegurado que, cuando sea Presidente del Gobierno, reducirá los impuestos. «Cuando tengamos la mayoría absoluta en el Congreso habrá una reforma fiscal a la baja«, ha asegurado, «como estamos haciendo en las Comunidades Autónomas en las que gobernamos, estamos en contra de reponer los impuestos de sucesiones y donaciones».

El político gallego también ha destacado el proyecto de ley de conciliación que ha presentado su partido, un trabajo realizado «con ambición y realismo», y con medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles en España, lo que supondría «la estabilidad de más de 20.000 empleos».