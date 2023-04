Del Pino rechaza las amenazas del Gobierno: Ferrovial se va “por motivos económicos válidos”

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, se ha pronunciado públicamente por primera vez en las últimas semanas para dejar claro que la compañía no cede a las presiones del Gobierno y que las amenazas de Hacienda con una nueva factura fiscal no están fundamentadas porque tiene los motivos suficientes para justificar el traslado de la sede social a Países Bajos.

“Debemos dejar muy claro que la reordenación societaria tiene motivos económicos válidos”, ha asegurado Del Pino en su discurso ante la junta de accionistas de Ferrovial, que debe votar el cambio de sede, además de otros puntos del orden del día. El presidente del grupo ha respondido así a la carta del Ministerio de Economía en la que aseguraba que no había motivos económicos que justificasen el traslado.

Del Pino también ha respondido a Hacienda, que filtró que la operación podría conllevar un coste fiscal adicional para la compañía en España. En concreto, se habla del 25% de las plusvalías latentes de los activos de Ferrovial en España. El presidente y primer accionista de la compañía aseguró que la operación “no se hace por motivos fiscales”, pues “la cifra de impuestos que pagará Ferrovial será similar”. Por ello, cree demostrado que la operación “se puede acoger al régimen de neutralidad fiscal”, por lo que no debería pagar esa compensación con la que amenaza Hacienda.

Junta multitudinaria

Nunca se había vivido una Junta General de Accionistas como la celebrada este jueves por Ferrovial. La expectación del evento ha causado revuelo nacional e internacional. Eso se ha visto reflejado en la asistencia física al evento en el célebre Palacio de los Duques de Pastrana (Madrid). Todo para decidir si la compañía aprueba el traslado de su sede social a Países Bajos. De esta forma, la afluencia de accionistas ha sido masiva.

Con dobles controles de seguridad, y un reguero continuo de personas, el foro donde celebra Ferrovial su Junta de Accionistas ha acogido a decenas de inversores de la constructora y contratista. Eso también se ha visto reflejado en la afluencia masiva de medios de comunicación, tanto gráficos como escritos.

Esta situación se ha podido ver en las cercanías del Palacio, donde se han agolpado los accionistas para entrar en la Junta General de Accionistas. Y es que, pese a la relativa importancia de la votación, puesto que con una mayoría simple se aprobaría el traslado de la sociedad, lo cierto es que la expectación ha sido máxima.

Los 30 días decisivos para el traslado

Como se ha mencionado, al margen de la votación, lo más importante sucederá en los próximos días. El cambio de domicilio pasará el trámite de la junta pero, aunque el máximo organismo de una empresa suele tener la última palabra, en este caso la junta de accionistas en realidad dará el pistoletazo de salida al mes realmente decisivo para Ferrovial.

Una vez la junta apruebe el traslado, la compañía dará un mes a todos los accionistas que no compartan la decisión y no quieran ser propietarios de una empresa extranjera para que soliciten que la propia empresa les compre las acciones. Hasta ahí no hay problema; este aparecerá si los accionistas que soliciten aplicar dicha cláusula superan los 500 millones de euros en acciones.

Puede parecer mucho, pero es solo el 2,6% de las acciones, por la que cualquiera de los grandes accionista puede forzar al consejo de Ferrovial a mantener la sede en España. No está previsto que esto pase, pues el único posible díscolo en la junta, parece que no boicoteará la decisión de su hermano, pero algunos fondos y unos cientos o miles de minoristas sí que podrían lograrlo. Otra cosa es que les interese, pero el tiempo dirá. El resultado de la junta dará una primera pista de cómo pueden ir estos 30 días decisivos.