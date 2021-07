Fridman fuerza a los accionistas críticos de Dia a acudir a la ampliación

A pesar de las críticas realizadas, los accionistas minoritarios de los supermercados Dia acudirán a la ampliación de capital propuesta por la compañía. Naturinvest y Western Gate, que se habían mostrado abiertamente contrario al diseño de la operación, no solo suscribirán la medida: piden al resto de propietarios que acudan al plan. El capital responde a las amenazas de Letterone de que si no se completa la ampliación no se podrá mantener el ritmo inversor previsto.

A mediados de julio, Dia avisó de que si los minoritarios no suscribían su parte de la ampliación de capital “la empresa podría enfrentarse a un retraso en la ejecución de su plan de negocio”. La compañía presidida por Stephan Ducharme y controlada por el magnate ruso Mikhail Fridman a través de Letterone (75%) prometía inversiones de entre 175 millones y 225 millones en el marco del plan estratégico vigente hasta 2023.

Las palabras de la empresa parecían una medida de presión de cara a los accionistas minoritarios, que se habían pronunciado contra la ampliación. La amenaza surtió efecto y Naturinvest (4%) y Western Gate (2,1%) recomendaron este miércoles acudir a la operación.

Naturinvest avisó de que si los minoritarios no acompañan la inversión será “muy difícil tener control de la gestión”. No confirmó si se presentará a la ampliación, pero de sus palabras se intuyen su voluntad de no reducir su peso en el accionariado.

El fondo de inversión propiedad de Gregorie Bontoux, heredero de Carrefour, admitió que el plan de negocio “corre peligro” de no acudir los minoritarios a la ampliación de capital.

Además, Naturinvest se guarda la posibilidad de acudir a los tribunales una vez finalice la ampliación de capital después de tratar de impugnar la operación ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sin éxito. En una nota, el segundo accionista de la cotizada advirtió a mediados de mayo que la operación “es altamente perjudicial para los minoritarios; en ella prevalecen de forma abrumadora los intereses del accionista de referencia, Letterone”.

Western Gate sí confirma que acudirá a la ampliación de Dia

Igual que para criticar el diseño de la operación, a Naturinvest le apareció un aliado: el fondo Western Gate, propiedad del inversor portugués Luis Amaral. El vehículo luso además sí confirmó que acudirá a la ampliación de capital.

“Western Gate va a suscribir el 100% de sus derechos y considera que existe mucho valor que extraer de la compañía. También anima a los demás accionistas minoritarios a actuar de la misma forma”, dijo la firma en un comunicado.

No ahorró las denuncias contra Letterone. “Manifestamos total apoyo a Naturinvest”, sostuvo. “Si la operación fuera importante para la empresa, Dia habría defendido y dado a conocer su punto de vista; sin embargo, no ha celebrado roadshow alguno en dicho sentido”, añadió.

La ampliación de Dia durará hasta mitades de agosto

El periodo de suscripción a la ampliación de capital arrancó hace prácticamente diez días y durará hasta mediados de agosto. La operación finalmente duplicará el montante final previsto. Se hizo al incluir un tramo de 259 millones reservado a los accionistas minoritarios y al canje de 269 millones de bonos que vencían en 2023 y que, hasta ahora, no estaba previstos que entrasen en el procedimiento.

Letterone también convertirá en fondos propios la emisión de bonos de 292 millones de vencía en 2021 y una línea de crédito de 200 millones de euros. La operación ha sido posible gracias a que el fondo ruso adquirió la mayor parte de los bonos emitidos por los supermercados a lo largo del año pasado.