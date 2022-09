Ibercaja retomará la salida a bolsa sin presión en el calendario

Ibercaja retoma sus planes de salir a bolsa, pero esta vez lo hará «sin presión en el calendario». La entidad aragonesa estaba obligada por la Ley de Cajas de Ahorros y Fundaciones Bancarias a reducir su participación en el capital del banco por debajo del 50%, bien debutando en el parqué antes del 31 de diciembre de 2022, bien constituyendo un Fondo de Reserva.

Según lo anunciado el año pasado se decantaba lo primero. Ibercaja, de hecho, ya había anunciado que se convertiría en una entidad cotizada en febrero. «Pero las tensiones geopolíticas de finales de enero, dispararon la volatilidad de los mercados y los inversores empezaron a recelar», después Rusia invadió Ucrania y la situación empeoró, confesaba este jueves el consejero delegado de Ibercaja, Víctor Iglesias.

Pese a que se rumoreó con otras fechas para el debut bursátil de la entidad, finalmente, Ibercaja anunció en junio que abandonaba esta vía y constituiría un fondo de reserva, que tiene como fecha límite 2025. Pero el CEO de la entidad revelaba hoy que llegarán antes, pues actualmente cuentan con un 40% de la hucha que necesitan, 128 millones de 320.

«Esta vía no era planteable hace unos años por la situación de solvencia. Además, los indicadores eran muy ajustados», reconocía el CEO. Pero desde 2018, Ibercaja ha limpiado el balance y ha constituido provisiones millonarias, también ha incrementado la rentabilidad y este 2022 se han permitido pensar que esta opción «era una alternativa creíble«.

En concreto, Ibercaja tenía en 2015 más de 5.000 millones de activos improductivos entre adjudicados y dudosos, y ahora menos de 1.000 millones que además están provisionados al 80%. La rentabilidad ha subido del 2% al 7% antes incluso de que el Euribor se tornara positivo, presumía el ejecutivo.

«Y por todo ello no tengo duda que llegaremos a alimentar la hucha de la fundación antes del 2025». Las dotaciones al nuevo fondo de reserva se hacen íntegramente vía dividendo del banco a la fundación. Como el pay out previsto es del 60%, Ibercaja ya adelantó que no habría tampoco necesidad de efectuar ninguna operación excepcional de desinversión y dividendo extraordinario para alimentar dicho fondo.

Y a su vez, Iglesias asegura que van a un ritmo acelerado porque ya han alcanzado un 40% en año y medio. Y pese a la desaceleración de la economía o la posible recesión, alcanzarán el objetivo antes de la fecha límite porque Ibercaja ya ha pasado por «peores escenarios».

En este sentido recordaba que en los últimos años han lidiado con tipos de interés negativo y un capital muy ajustado, por el legado de crisis y la absorción de tres cajas de ahorro, donde tuvieron que aportar 1.000 millones de euros; Cuando el mercado se calme, retomarán la salida a bolsa.

«La salida a bolsa sigue teniendo sentido»

El CEO de Ibercaja explicaba que, a pesar de haber elegido la vía del fondo de reserva, la salida a bolsa sigue teniendo sentido, solo que ahora ya no tienen «presión del calendario». Hasta que eso se produzca, seguirán centrados en mejorar resultados y capacidades competitivas.

Preguntado por si se plantean participar el alguna operación corporativa para incrementar su tamaño y rentabilidad, el de Ibercaja insiste en que el tamaño «no es imprescindible» para competir en banca minorista. Iglesias defiende también que el Banco Central Europeo nunca ha encontrado la correlación entre tamaño y rentabilidad, y además, Bankinter «es un caso claro», pues se trata de la entidad más rentable de la banca española sin ser el banco más grande ni el más internacional.

El CEO aprovechaba para confirmar que, Ibercaja, siguiendo lo anunciado en el plan estratégico, tendrá a final de 2023, un 9% de ROTE y un volumen de NPA (activos improductivos) por debajo del 4%.