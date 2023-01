IFM se queda sin margen para asaltar Naturgy y fía su destino a GIP

El fondo australiano IFM anunció esta semana que ha superado el 14% de Naturgy (tenía el 13,38%) tras la compra de 6 millones de acciones, valoradas en más de 150 millones de euros. Es la primera adquisición en los últimos meses, después de que, tras fracasar en la opa y quedarse lejos del objetivo mínimo del 17%, siguiera comprando en el mercado. Pero su margen de maniobra se estrecha y tiene casi imposible llegar a ese umbral si ninguno de los grandes accionistas vende. El único que parece dispuesto es otro fondo, GIP.

IFM lanzó una opa por entre el 17% y el 22,69% de Naturgy, con el objetivo de ser uno de los grandes accionistas, superando incluso a los fondos GIP y CVC, y tener dos sillas en el consejo de administración de la compañía. Solo llegó, sin embargo, al 10,8%, por lo que empezó a comprar acciones en bolsa para llegar al menos al umbral que da derecho al segundo consejero, en el 17%. Ahí topó, inicialmente, con Criteria, que empezó a comprar también para reforzarse como primer accionista.

Como resultado de la opa, de las compras posteriores de IFM y también de las del holding de La Caixa, el free flow de Naturgy ha quedado reducido a la mínima expresión, por lo que seguir escalando posiciones es difícil y caro. Se pueden seguir comprando acciones pero no hay mucha oferta, por lo que, en caso de adquirir grandes paquetes, también se provoca una subida del precio que perjudica al propio interesado.

El accionariado de Naturgy se divide de la siguiente manera: CriteriaCaixa tiene el 26,7%; Rioja (CVC y Corporación Financiera Alba), 20,7%; GIP, 20,6%; IFM, 14%, y Sonatrach, 4,1%. El free flow es, por tanto, del 13,9%, pero hay otros inversores institucionales que también tienen acciones de la energética pero no lo declaran porque no llega al 3%, lo que supone que en realidad, el número de accionistas que ponen sus títulos a la venta es muy reducido, muy inferior a ese 13,9%.

Como muestra de este bajo nivel de acciones en circulación, en la sesión de la bolsa de este viernes, la compañía que preside Francisco Reynés fue la segunda con un menor de número de acciones negociadas, y la que menos dinero movió. Siendo la sexta mayor compañía del Ibex en tamaño, queda claro que “no hay papel” de Naturgy, como apuntan a Economía Digital fuentes del mercado.

IFM modera sus expectativas

En IFM son conscientes y por ello han moderado su optimismo y expectativas. Su discurso ya no es el de hace un año y no quieren ponerse objetivos. Fuentes del fondo que dirige en España Jaime Siles aseguran que su propósito es simplemente ser un inversor estable en Naturgy y que llegar a un umbral concreto o lograr otro consejero no es algo que les obsesione ni persigan a corto plazo.

Y es que la única opción que tienen hoy por hoy es que alguno de los dos fondos grandes venda. Y hay uno que ha dicho que no lo hará pese a que cumplirá cinco años de inversión en 2023: CVC, que además, acaba de refinanciar el crédito con el que pagó su entrada en Naturgy hasta 2027, como adelantó Cinco Días, por lo que su posición es clara.

Respecto a GIP, que lleva aun más en la compañía, desde 2016, sí corren rumores de que está interesada en salir y han aparecido también posibles interesados, como la petrolera francesa Total. La incógnita es que hará este fondo si el proyecto Géminis, que pretendía dar salida a los fondos con la separación de los negocios libre y regulado, sigue en el congelador.

Adebayo Ogunlesi, presidente de GIP

Actualmente, las acciones de Naturgy cotizan aproximadamente un 50% más caras que cuando GIP entró, por lo que podría salir con unas plusvalías importantes. Pero puede tener que asumir una rebaja al vender un paquete tan importante, de más del 20%. Dependería de cómo lo hiciera y si vendiera todo a un mismo comprador. En ese caso, IFM tampoco podría ser.

El fondo australiano tiene una limitación: el 30%. No puede superarlo pues de hacerlo, está obligado a lanzar una opa por el 100%, algo que no esta en ningún guion. Por tanto, en el caso de que GIP quisiera salir, IFM solo debería comprarle menos del 16%. Tendría que buscar otro comprador para el 4,6% restante. Otra opción, más favorable a IFM, sería una desinversión parcial por parte del fondo que preside el nigeriano Adebayo Ogunlesi.

Es aun una incógnita lo que hará GIP, pero hoy por hoy, las posibilidades de IFM de escalar posiciones en Naturgy están en manos de Ogunlesi.