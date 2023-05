Pistoletazo de salida para los candidatos a la Cambra de Barcelona: elecciones el 20 de septiembre

Cuenta tras para iniciar las elecciones a la Cambra de Comercio de Barcelona. Tras meses de rumores sobre las posibles candidaturas para renovar su gobierno, la Generalitat ha convocado oficialmente las votaciones, dando el pistoletazo de salida a los aspirantes a encabezar el organismo empresarial catalán. Los comicios se celebrarán entre el 15 y el 19 de setiembre para las votaciones electrónicas y para el día 20 del mismo mes en el caso de las presenciales.

Los futuros pretendientes, sean elegibles por sufragio como los propuestos por organizaciones empresariales, deberán de formalizar sus candidaturas entre el 24 de mayo y el 7 de junio. Por ahora, Eines de País, la lista que se hizo con la victoria en los polémicos comicios de 2019, ya ha anunciado que se volverá a presentar, aunque bajo otras siglas, mientras que el establishment empresarial catalán última una candidatura para recuperar la Cambra de Barcelona.

Refuerzo del voto electrónico

El Govern asegura que ha reforzado la seguridad del voto electrónico, después que en los anteriores comicios fueron declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Según los jueces, el voto electrónico no fue «robusto» porque solo se autenticó al votante por un único factor, por lo que no se computaran alrededor de 600 votos sospechosos de ser fraudulentos. Al final, la sentencia no ha tenido efectos y la Cambra ha seguido desarrollando sus actividades sin movimientos en su gobierno.

Para evitar futuras polémicas, el depertament de Empresa y Trabajo, que regula el funcionamiento de las cámaras de comercio catalanas, promulgó un decreto en el que se contempla un sistema de autenticación de doble factor mediante SMS que «ofrecerá más garantías a la hora de identificar las personas electoras y evitar un uso fraudulento de los certificados electrónicos necesarios para votar». La nueva normativa también incluye, entre otros factores, la prohibición expresa de la delegación del voto.

Las personas que quieran presentar reclamaciones vinculadas al voto electrónico remoto lo podrán hacer desde el día 15 de setiembre, hasta que cierren los colegios electorales dispuestos por las distintas cámaras, 11 en el caso de la de Barcelona. Sobre las personas que voten presencialmente, todas las reclamaciones se recogerán en sus centros de voto el mismo día 20.