Kutxabank premia a sus clientes con una nueva remuneración del 3%

Kutxabank se ha sumado a la subida de las remuneraciones de ahorro. La entidad ha apremiado a sus clientes con la mejora de hasta un 3% de la rentabilidad prevista en su «depósito de vinculación» en función de las aportaciones a distintos productos financieros como nómina, recibos domiciliados, fondos de inversión y planes de pensiones, entre otros.

Una cuenta remunerada es un tipo de cuenta bancaria que te ofrecen las entidades con la que puedes dar rentabilidad por tu dinero y, a la vez, te ayuda a ahorrar a un ritmo más personalizado.

En concreto, se trata de un depósito con un capital máximo de 100.000 euros en el que se va a mejorando la remuneración en función de las vinculaciones que existan, según ha explicado el consejero delegado de Kutxabank, Eduardo Ruiz de Gordejuela, que ha afirmado que ya se está aplicando «desde hace unas semanas».

El consejero delegado ha señalado que el banco también apuesta por retribuir el ahorro a través de otras figuras como los fondos de inversión y mediante una oferta personalizada.

En los últimos meses, la banca ha mejorado la remuneración de sus depósitos, incluso, hasta el 5%

De esta forma, el banco con sede en Bilbao se ha unido a otras entidades bancarias españolas que han elevado las remuneraciones como el Banco Santander, BBVA o Openbank. Una decisión que han llevado a cabo los bancos tras las últimas subidas de los tipos de interés, fijados en el 4,50%, que ha ejecutado Banco Central Europeo para atajar la elevada inflación.

En los últimos meses varios bancos han mejorado el interés de sus cuentas y cada vez hay ofertas más atractivas con las que puedes conseguir un interés de hasta el 5%.

Ventajas de una cuenta remunerada

Una cuenta remunerada es un producto financiero que ofrece una rentabilidad sobre el saldo depositado en ella. Es una opción para aquellas personas que buscan obtener una rentabilidad por su dinero sin asumir grandes riesgos, ya que se trata de un producto de ahorro que tiene una gran liquidez y permite disponer del dinero en cualquier momento.

Leer más: Los 7 mejores depósitos a plazo fijo para exprimir tus ahorros

Además, tanto el capital como los intereses están garantizados, ya que no están asociadas a ningún mercado ni índice. No corren ningún riesgo, dado que no se invierten. Además, cuentan con la Garantía del Fondo de Garantía de Depósitos, un fondo financiado por los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito para cubrir las pérdidas de los depositantes en caso de insolvencia de alguna entidad financiera.

No se debe confundir con las cuentas de ahorro

Aunque las cuentas remuneradas y las de ahorro son muy parecidas, no se deben confundir. En primer lugar, es importante tener en cuenta que las cuentas remuneradas no ofrecen la misma rentabilidad que otros productos de ahorro, como los depósitos a plazo fijo. Sin embargo, sí son una alternativa interesante para aquellos que buscan una mayor flexibilidad y liquidez, y no quieren comprometer su dinero a largo plazo.

Las cuentas remuneradas y las de ahorro no deben confundirse. Foto: Freepik.

Además, una cuenta de ahorro no permite realizar algunas operativas como disponer de tarjetas asociadas o realizar domiciliaciones.

Mejores cuentas remuneradas (y sin comisiones) del momento

Desde el comparador de precio, HelpmyCash, han elaborado un ranking de las mejores cuentas remuneradas (sin comisión) de este mes de septiembre. Estas son las mejores del momento: